ارتفاع جنوني.. تحديث سعر الذهب اليوم 4/12/2022 في مصر
واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها القياسية بداية تعاملات اليوم الأحد، ليصل عيار 21 إلى مستوى قياسي لم يصل له من قبل حيث تجاوز مستوى 1600 جنيه مسجلًا 1630 جنيه، كما شهدت باقي أعيرة الذهب ارتفاعات قياسية لم تسجلها من قبل.
وأرجع ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب الارتفاعات الكبيرة في سعر الذهب إلى العرض والطلب، وليس ارتفاع سعر الدولار، معللًا ذلك بعد بأن الذهب سلعة محلية ممنوع استيرادها، لو عاد استيراد الذهب سيتحدد بالسعر العالمي، وقيمة العملات المحلية أمام سلة العملات".
ونصح المواطنين في تصرحات إعلامية له بالتريث قبل شراء الذهب حيث يشهد هذه الأيام ذروة ارتفاع أسعاره، مشيرة إلى أن ضبط سعر الذهب قد يحدث مع دخوله بورصة السلع.
سعر الدهب عيار 21
واصل الذهب عيار 21 تسجيل ارتفاعات قياسية حيث سجل بداية تعاملات اليوم الأحد 1630 جنيه للشراء ، و 1610 جنيه للبيع، كما ارتفعت كافة أعيرة الذهب مسجلة أسعار قياسية لم يسجلوها من قبل، وجاءت أسعارهم كالتالي:
- الذهب عيار 24: بيع 1,840 جنيه شراء 1,863 جنيه
- الذهب عيار 22 : بيع 1,687 جنيه شراء 1,708 جنيه
- الذهب عيار 21: بيع 1,610 جنيه شراء 1,630 جنيه
- الذهب عيار 18: بيع 1,380 جنيه شراء 1,397 جنيه
- الذهب عيار 14: بيع 1,073 جنيه شراء 1,087 جنيه
- الذهب عيار 12: بيع 920 جنيه شراء 931 جنيه
- سعر الاونصة : بيع 57,224 جنيه شراء 57,935 جنيه
- سعر الجنيه الذهب: بيع 12,880 جنيه شراء 13,040 جنيه
- سعر كيلو الذهب : بيع 1,840,000 جنيه شراء 1,862,857 جنيه
سعر الذهب في سوق المال
- اسعار الذهب عيار 24 1,422 جنيه $57.89
- سعر الذهب عيار 22 1,303 جنيه $53.07
- اسعار الذهب عيار 21 1,244 جنيه $50.66
- اسعار الذهب عيار 18 1,066 جنيه $43.42
- سعر الذهب عيار 14 829.48 جنيه $33.77
- سعر الذهب عيار 12 710.98 جنيه $28.95
- سعر الذهب عيار 9 533.23 جنيه $21.71
- اسعار أوقية الذهب 44,223 جنيه $1,800
- اسعار جنيه الذهب 9,954 جنيه $405.24
- اسعار كيلو الذهب 1,421,951 جنيه $57,891