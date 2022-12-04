ارتفاع جنوني.. تحديث سعر الذهب اليوم 4/12/2022 في مصر

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها القياسية بداية تعاملات اليوم الأحد، ليصل عيار 21 إلى مستوى قياسي لم يصل له من قبل حيث تجاوز مستوى 1600 جنيه مسجلًا 1630 جنيه، كما شهدت باقي أعيرة الذهب ارتفاعات قياسية لم تسجلها من قبل.

وأرجع ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب الارتفاعات الكبيرة في سعر الذهب إلى العرض والطلب، وليس ارتفاع سعر الدولار، معللًا ذلك بعد بأن الذهب سلعة محلية ممنوع استيرادها، لو عاد استيراد الذهب سيتحدد بالسعر العالمي، وقيمة العملات المحلية أمام سلة العملات".

ونصح المواطنين في تصرحات إعلامية له بالتريث قبل شراء الذهب حيث يشهد هذه الأيام ذروة ارتفاع أسعاره، مشيرة إلى أن ضبط سعر الذهب قد يحدث مع دخوله بورصة السلع.

سعر الدهب عيار 21

واصل الذهب عيار 21 تسجيل ارتفاعات قياسية حيث سجل بداية تعاملات اليوم الأحد 1630 جنيه للشراء ، و 1610 جنيه للبيع، كما ارتفعت كافة أعيرة الذهب مسجلة أسعار قياسية لم يسجلوها من قبل، وجاءت أسعارهم كالتالي:

الذهب عيار 24: بيع 1,840 جنيه شراء 1,863 جنيه

الذهب عيار 22 : بيع 1,687 جنيه شراء 1,708 جنيه

الذهب عيار 21: بيع 1,610 جنيه شراء 1,630 جنيه

الذهب عيار 18: بيع 1,380 جنيه شراء 1,397 جنيه

الذهب عيار 14: بيع 1,073 جنيه شراء 1,087 جنيه

الذهب عيار 12: بيع 920 جنيه شراء 931 جنيه

سعر الاونصة : بيع 57,224 جنيه شراء 57,935 جنيه

سعر الجنيه الذهب: بيع 12,880 جنيه شراء 13,040 جنيه

سعر كيلو الذهب : بيع 1,840,000 جنيه شراء 1,862,857 جنيه

سعر الذهب في سوق المال