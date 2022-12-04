الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل اقتصادى: وضع أوروبا سقفا لأسعار النفط بمثابة إطلاق النار على قدميها

جريدة الدستور

قال علي الحازمي، المحلل الاقتصادي، إن روسيا قبل دخولها الحرب على أوكرانيا، كانت تضع كل العقوبات في حسبانها.

روسيا لديها القدرة على الالتفات حول العقوبات

وأضاف خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا قامت بتسييل كل سنداتها الأمريكية في 2021، هذا يؤكد تفكيرها في العقوبات قبل دخولها الحرب، مؤكدًا أن روسيا لديها القدرة على الالتفاف حول العقوبات الأوروبية.

وأشار إلى أن هناك سوقًا سوداء للنفط، وتحديد سقف للغاز بـ 60 دولار من قبل الاتحاد الأوروبي، فإن روسيا لن تخسر كثيرًا لأنها كانت تبيع بأسعار أقل من السوق ولهذا لن يؤثر عليها القرار.

وأكد أن قرار أوروبا بوضع سقف للنفط، هو بمثابة إطلاق النار على قدميها، وأنها هي من تقوم بالتضييق على نفسها من حيث إمدادات الطاقة، خاصة أن هناك سوقا تستوعب الغاز الروسي.

وتابع أن هذا القرار هو بمثابة حفظ ماء الوجه بالنسبة لأوروبا وأمريكا، لإثبات أنهم مازالوا قادرين على فرض عقوبات على روسيا، مؤكدًا أن روسيا رغم العقوبات حققت إيرادات وصلت من 250 إلى 290 مليون دولار وهذا كفيل بأن يعوضها.

المحلل الاقتصادي اوروبا سقف للنفط اطلاق النار قدميها روسيا

مواد متعلقة

«بلا كهرباء».. هل أوروبا جاهزة لاستقبال أبرد شتاء منذ 30 عامًا؟

«القاهرة الإخبارية»: أوروبا تشهد انفراجة بعد تحديد سقف لسعر النفط الروسى

قادمة من أوروبا.. وصول 27 رحلة طيران لمرسى علم اليوم

رئيسة وزراء فنلندا: حرب أوكرانيا تظهر أن أوروبا ليست قوية بما يكفى

مدير التحالف الأمريكى الشرق أوسطى: أوروبا تشعر بالمخاطر لقربها من أوكرانيا

الرئيس السيسى: «مقدرش أرفع أسعار الكهرباء زى أوروبا لأن ظروفنا أصعب»

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

النيابة تستدعى مدير مستشفى قويسنا لسماع أقواله فى واقعة الاعتداء على التمريض

أول إجراء من النيابة العامة بشأن واقعة «تمريض قويسنا»

تفاصيل اجتماع مدير صحة السويس بقيادات التأمين الصحي (صور)

المرحلة الخامسة لـ«بشاير الخير»:15 ألف وحدة سكنية بديلة تضم خدمات تعليمية وصحية وترفيهية

تقرير: مصر تستضيف عرض أزياء كريستيان ديور فى أجواء خريفية ممتعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين