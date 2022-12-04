محلل اقتصادى: وضع أوروبا سقفا لأسعار النفط بمثابة إطلاق النار على قدميها

قال علي الحازمي، المحلل الاقتصادي، إن روسيا قبل دخولها الحرب على أوكرانيا، كانت تضع كل العقوبات في حسبانها.

روسيا لديها القدرة على الالتفات حول العقوبات

وأضاف خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا قامت بتسييل كل سنداتها الأمريكية في 2021، هذا يؤكد تفكيرها في العقوبات قبل دخولها الحرب، مؤكدًا أن روسيا لديها القدرة على الالتفاف حول العقوبات الأوروبية.

وأشار إلى أن هناك سوقًا سوداء للنفط، وتحديد سقف للغاز بـ 60 دولار من قبل الاتحاد الأوروبي، فإن روسيا لن تخسر كثيرًا لأنها كانت تبيع بأسعار أقل من السوق ولهذا لن يؤثر عليها القرار.

وأكد أن قرار أوروبا بوضع سقف للنفط، هو بمثابة إطلاق النار على قدميها، وأنها هي من تقوم بالتضييق على نفسها من حيث إمدادات الطاقة، خاصة أن هناك سوقا تستوعب الغاز الروسي.

وتابع أن هذا القرار هو بمثابة حفظ ماء الوجه بالنسبة لأوروبا وأمريكا، لإثبات أنهم مازالوا قادرين على فرض عقوبات على روسيا، مؤكدًا أن روسيا رغم العقوبات حققت إيرادات وصلت من 250 إلى 290 مليون دولار وهذا كفيل بأن يعوضها.