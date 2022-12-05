بالتزامن مع مبادرة «المتحدة» للتخلص من الإدمان.. كيف يعالج المدمن نفسه

تُحدث اضطرابات استخدام المواد المخدرة تغييرات في الدماغ تؤدي إلى الإكراه على تعاطي المخدرات أو الكحول، إنها حالة صحية عقلية مزمنة، ومع ذلك فإن الاعتدال ممكن مع العلاج والدعم المناسبين.

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتخلص من المخدرات كيف يعالج المدمن نفسه؟

اعترف بوجود مشكلة

أصعب جزء في التعافي هو الاعتراف بالإدمان، تؤثر اضطرابات تعاطي المواد المخدرة على الدماغ مما يجعله يبحث عن الأعذار والمبررات للاستمرار في استخدامه.

يُظهر الاعتراف بالمشكلة أن لديك الشجاعة لمواجهة إدمانك والأسباب الكامنة وراءه.

هناك العديد من الأماكن التي يمكن اللجوء إليها للحصول على المساعدة، ومع ذلك فإن وجود نظام دعم قوي أمر ضروري في أي نهج علاجي تختاره.

إذا لم تكن مستعدًا للتوجه إلى الأصدقاء أو العائلة، ففكر في التحدث إلى معالج أو طبيب أو مرفق إعادة التأهيل.

التفكير في إدمانك

خذ وقتًا للتفكير فيما هو مهم بالنسبة لك، وكيف أثر الإدمان عليك سلبًا، وكيف ستتحسن حياتك.

أسهل طريقة للتفكير بشكل فعال هي الاحتفاظ بمجلة يومية، باستخدام دفتر يوميات يمكنك أن تساعد نفسك في بدء خطة لوقف الإدمان للمساعدة في تحديد الأنماط والمحفزات والأهداف والدوافع.

الحفاظ على هدوئك ورصانتك

تسمح لك الحياة الرصينة باستعادة الجوانب الإيجابية في حياتك.

يجب معالجة الاكتئاب والقلق بفعالية، غالبًا ما يجد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء أنفسهم مستمتعين بما يلي:

شعور أكبر بالحرية

تحسين الصحة العقلية والجسدية

استقرار مالي أفضل

علاقات صحية مع الأصدقاء والعائلة.

البعد عن المحفزات

تتضمن بعض المحفزات الشائعة ما يلي:

ضغط عصبى

مشاعر غير مريحة

منبهات البيئية

عزلة اجتماعية

المرض العقلي أو الجسدي

بمجرد أن نتمكن من تحديد هذه المحفزات، يمكننا إدارتها من خلال تطوير مهارات التأقلم الصحية.

تغيير بيئتك

عندما تقلع عن تعاطي المخدرات أو الكحول مع الاستمرار في نفس الروتين أو العادات، فإن فرص الانتكاس تكون أعلى بكثير ادعم تعافيك من خلال تجنب الأشخاص والأماكن والمواقف التي تحفزك على استخدامها.