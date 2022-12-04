الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أكرم حسني ناعيًا رحيل مفيد فوزي: «هتوحشنا يا أستاذ»

أكرم حسني
أكرم حسني

حرص النجم أكرم حسني الإعلامي على نعي الإعلامي الكبير مفيد فوزي والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 89 عامًا.

ونشر أكرم حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة للإعلامي الراحل مفيد فوزي وعلق عليها قائلًا: “هتوحشنا يا أستاذ مفيد”.

ولد مفيد فوزي في عام 1933 بمحافظة بني سويف، شغل منصب رئيس تحرير مجلة صباح الخير، وقدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية في عدد من الدول العربية، ومن أشهر برامجه التلفزيونية "حديث المدينة"، وتخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وعمل في الصحافة منذ ذلك التاريخ ثم انتقل منها للعمل التلفزيوني.

من جانبها، نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي، الذي غيبه الموت صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الراحل كان أحد أساتذة الإعلام في مصر، وصاحب مدرسة متفردة في الحوار حفرت اسمه في ذاكرة الملايين، واستطاع من خلال عمله في الصحافة والإذاعة والتليفزيون أن يصل إلى وجدان الجماهير، ويترك بصمة لا تُمحَى في الإعلام المصري والعربي.

وأضافت أن الإعلامي الراحل كان يلتحم مع نبض الشارع من خلال برنامجه الأشهر «حديث المدينة»، والذي سيظل عالقًا في ذاكرة كل محبيه، وبرحيله فقدنا كاتبًا متفردًا كان قلمه بمثابة بوابة لزمن من الفن والإبداع.

وقدمت وزيرة الثقافة، العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن، شيع العديد من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة، ظهر اليوم، الكاتب الكبير والمحاور المتميز مفيد فوزي إلى مثواه الأخير، بعدما أقيمت على روحه صلاة الجنازة في كنيسة المرعشلي.

النجم أكرم حسني أكرم حسني مفيد فوزي الإعلامى الكبير مفيد فوزى مفيد الأحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

إضرابات واحتجاجات فى بريطانيا ودعوات لتدخل الجيش

السجن 5 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بشبرا الخيمة

أكرم حسني ناعيًا رحيل مفيد فوزي: «هتوحشنا يا أستاذ»

طالبوا بالقصاص.. انهيار أسرة عريس المحلة خلال مراسم تشييع الجنازة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين