أكرم حسني ناعيًا رحيل مفيد فوزي: «هتوحشنا يا أستاذ»

حرص النجم أكرم حسني الإعلامي على نعي الإعلامي الكبير مفيد فوزي والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 89 عامًا.

ونشر أكرم حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة للإعلامي الراحل مفيد فوزي وعلق عليها قائلًا: “هتوحشنا يا أستاذ مفيد”.

ولد مفيد فوزي في عام 1933 بمحافظة بني سويف، شغل منصب رئيس تحرير مجلة صباح الخير، وقدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية في عدد من الدول العربية، ومن أشهر برامجه التلفزيونية "حديث المدينة"، وتخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وعمل في الصحافة منذ ذلك التاريخ ثم انتقل منها للعمل التلفزيوني.

من جانبها، نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الكاتب الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي، الذي غيبه الموت صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الراحل كان أحد أساتذة الإعلام في مصر، وصاحب مدرسة متفردة في الحوار حفرت اسمه في ذاكرة الملايين، واستطاع من خلال عمله في الصحافة والإذاعة والتليفزيون أن يصل إلى وجدان الجماهير، ويترك بصمة لا تُمحَى في الإعلام المصري والعربي.

وأضافت أن الإعلامي الراحل كان يلتحم مع نبض الشارع من خلال برنامجه الأشهر «حديث المدينة»، والذي سيظل عالقًا في ذاكرة كل محبيه، وبرحيله فقدنا كاتبًا متفردًا كان قلمه بمثابة بوابة لزمن من الفن والإبداع.

وقدمت وزيرة الثقافة، العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن، شيع العديد من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة، ظهر اليوم، الكاتب الكبير والمحاور المتميز مفيد فوزي إلى مثواه الأخير، بعدما أقيمت على روحه صلاة الجنازة في كنيسة المرعشلي.