الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ختام فعاليات القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

جريدة الدستور

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، بإشراف ياسر مصطفى عثمان، مدير عام المكتبة، ملتقى الجمهورية للفنون البصرية والإبداعية الذى ضم أكثر من 100 فنان وفنانة من مختلف المحافظات فى فنون التصوير والرسم والنحت والمشغولات اليدوية من مختلف الأعمار، وذلك ضمن برنامج النشاط الثقافى لشهر ديسمبر 2022.

يأتي ذلك فى إطار دعم الدولة للمواهب الشابة فى مجالات الفنون والآداب بمختلف المحافظات وختامًا لفعاليات مدينة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2022.

قد تكون صورة ‏‏‏٨‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

افتتح الملتقى د.محمد عبداللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، والدكتور محمد حسام إسماعيل، أستاذ الآثار الإسلامية والتاريخ جامعة حلوان، والكاتبة والباحثة العسكرية أميرة فكرى كضيف شرف، وياسر مصطفى، مدير عام المكتبة، وأحمد فوزى مدير مديرية الثقافة بالمنوفية.

يأتي الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة الاسلامية لكونها ملتقى الحضارات والثقافات المختلفة ولدورها الرائد فى الحفاظ على التراث الاسلامى والانسانى، وتأكيدًا على دور مصر الرائد ومكانتها الدولية.

قد تكون صورة ‏‏‏٤‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يقفون‏‏

صرح الفنان حلمى أبو حسين منسق الملتقى أن الملتقى يعتبر فرصة للمبدعين الشباب لعرض مواهبهم و إبداعاتهم فى مختلف مجالات الفنون التشكيلية.

وأكد مدير المكتبة أن المكتبة تفتح أبوابها لرعاية ودعم للمبدعين وذلك جزء من رسالتها الثقافية السامية، كما صرح عبدالله نور الدين مدير الأنشطة الثقافية بالمكتبة، أن الملتقى يأتى داعمًا لفكرة تقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية و لإبراز قيم التسامح والانتماء وتأكيدا لدور القوى الناعمة فى مد جسور التواصل بين الشعوب.

قد تكون صورة ‏‏‏٩‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يقفون‏‏
مكتبة القاهرة الكبرى ملتقى الجمهورية الفنون البصرية والإبداعية المشغولات اليدوية النحت الرسم فنون التصوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

ضمن «حياة كريمة».. «مختار إبراهيم» تسلم مشروع محطة معالج شبرا بالمحلة الكبرى

القوى العاملة: انتهاء البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل بوحدة التدريب بالبحر الأحمر

جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط تهريب كمية من المواد المخدرة

الاتحاد الأوروبى يطالب بمواجهة «الخلل» فى المنافسة بسبب الخطة الأمريكية

القوى العاملة تتدخل لتسهيل عودة 45 عاملًا من المخالفين لنظام الإقامة بالسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

ماجد حبته

ديور أمام الأهرامات

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين