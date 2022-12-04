ختام فعاليات القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، بإشراف ياسر مصطفى عثمان، مدير عام المكتبة، ملتقى الجمهورية للفنون البصرية والإبداعية الذى ضم أكثر من 100 فنان وفنانة من مختلف المحافظات فى فنون التصوير والرسم والنحت والمشغولات اليدوية من مختلف الأعمار، وذلك ضمن برنامج النشاط الثقافى لشهر ديسمبر 2022.

يأتي ذلك فى إطار دعم الدولة للمواهب الشابة فى مجالات الفنون والآداب بمختلف المحافظات وختامًا لفعاليات مدينة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2022.

افتتح الملتقى د.محمد عبداللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، والدكتور محمد حسام إسماعيل، أستاذ الآثار الإسلامية والتاريخ جامعة حلوان، والكاتبة والباحثة العسكرية أميرة فكرى كضيف شرف، وياسر مصطفى، مدير عام المكتبة، وأحمد فوزى مدير مديرية الثقافة بالمنوفية.

يأتي الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة الاسلامية لكونها ملتقى الحضارات والثقافات المختلفة ولدورها الرائد فى الحفاظ على التراث الاسلامى والانسانى، وتأكيدًا على دور مصر الرائد ومكانتها الدولية.

صرح الفنان حلمى أبو حسين منسق الملتقى أن الملتقى يعتبر فرصة للمبدعين الشباب لعرض مواهبهم و إبداعاتهم فى مختلف مجالات الفنون التشكيلية.

وأكد مدير المكتبة أن المكتبة تفتح أبوابها لرعاية ودعم للمبدعين وذلك جزء من رسالتها الثقافية السامية، كما صرح عبدالله نور الدين مدير الأنشطة الثقافية بالمكتبة، أن الملتقى يأتى داعمًا لفكرة تقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية و لإبراز قيم التسامح والانتماء وتأكيدا لدور القوى الناعمة فى مد جسور التواصل بين الشعوب.