الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أسامة نبيه يتراجع عن الاستقالة ويظهر في مران الزمالك اليوم

أسامة نبيه
أسامة نبيه

تواجد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في ميت عقبة.

كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أكد أن أسامة نبيه حصل على إذن بالغياب عن مران أمس بسبب ظروف صحية، مؤكداً عدم صحة كل التي ترددت بشأن رحيله عن الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأربعاء المقبل.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليومة الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشهدت الجلسة حضور أسامة نبيه المدرب العام، وروي أجواش وأحمد عبد المقصود المدربين المساعدين وتحدث المدير الفني عن برنامج تدريب اليوم بجانب الحديث عن بعض الأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تصعيد 4 لاعبين من قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول أمس السبت .

وشهد تدريب اليوم مشاركة رباعي فريق الشباب مواليد 2003 وهم طارق علاء ومصطفى بسيوني ثنائي خط الوسط ومحمد كمال "اوماجا" مدافع الفريق وزياد الباسل الظهير الأيسر وسط البحث عن مواهب جديدة

وخاض الرباعي التقسيمة الفنية مع لاعبي الفريق الأول خلال المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

أسامه نبيه الزمالك مرتضى منصور طلائع الجيش الدوري الممتاز البرتغالي جوسفالدو فيريرا

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الدولة والشباب

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