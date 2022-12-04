الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 وقيمة الزيادة فيها

صرف مرتبات
صرف مرتبات

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر والذي يكون في الأسبوع الأخير من كل شهر في حين يصرف أصحاب المعاشات معاشهم الاجتماعي في بداية كل شهر ميلادي.

ويستمر صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في الدولة للمرة الثانية بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022.

صرف مرتبات شهر ديسمبر 

حددت وزارة المالية  في وقت سابق موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، خلال الفترة من 24 حتى 28 من كل شهر لمدة 5 أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر موقع التأمينات والمعاشات

«الوطنية للإعلام»: صرف العلاوة الاستثنائية لجميع العاملين مع مرتب نوفمبر

قررت وزارة المالية صرف مرتبات ديسمبر 2022 على 5 أيام تبدأ في 24 ديسمبر وتستمر في 28 ديسمبر من الشهر الجاري ويتم تقسيم الجهات الحكومية بحيث تكون كل 33 جهة في يوم حتى لا يحدث تزاحم على منافذ صرف مرتبات شهر ديسمبر.

قيمة زيادة مرتبات الموظفين 

ويصرف الموظفون مرتبات شهر ديسمبر مع الزيادات الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نهاية أكتوبر الماضي حيث أعلن عن منحة استثنائية لجميع العاملين في الدولة بقيمة 300 جنيه، كما أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه .

txt

الآن.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 بالزيادات

وجاءت زيادات شهر ديسمبر للعاملين في الدولة متغيرة حسب الدرجة الوظيفية لكل منهما وجاءت كالتالي: 

مرتبات ديسمبر للدرجة الممتازة: 9000 جنيه بدلًا من 8700 جنيه، زيادة مرتبات للدرجة العالية إلى 6600 جنيه بدلًا 6300، مرتبات ديسمبر للمدير العام: تبدأ من 5400 جنيه بدلًا من 5100 جنيه، وتبدأ للدرجة الأولى من 4800 جنيه بدلًا من 4500 جنيه، للدرجة الثالثة: 4200 جنيه بدلًا من 3900 جنيه.

 زيادة مرتبات ديسمبر للدرجة الثالثة لنحو 3740 جنيهًا بدلًا من 3420 جنيهًا قبل الزيادة، مرتبات شهر ديسمبر الدرجة الرابعة ليكون 3480 جنيهًا بدلًا من 3180 جنيهات، للدرجة الخامسة: تصل لنحو 3240 جنيهًا، للدرجة السادسة إلى 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه قبل الزيادة.

مرتبات شهر ديسمبر مرتبات ديسمبر وزارة المالية أصحاب المعاشات مرتبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

ضمن «حياة كريمة».. «مختار إبراهيم» تسلم مشروع محطة معالج شبرا بالمحلة الكبرى

القوى العاملة: انتهاء البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل بوحدة التدريب بالبحر الأحمر

جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط تهريب كمية من المواد المخدرة

الاتحاد الأوروبى يطالب بمواجهة «الخلل» فى المنافسة بسبب الخطة الأمريكية

القوى العاملة تتدخل لتسهيل عودة 45 عاملًا من المخالفين لنظام الإقامة بالسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

جمال-أسعد

الدين بين الإلزام والإيمان

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

ماجد حبته

ديور أمام الأهرامات

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين