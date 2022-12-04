موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 وقيمة الزيادة فيها

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر والذي يكون في الأسبوع الأخير من كل شهر في حين يصرف أصحاب المعاشات معاشهم الاجتماعي في بداية كل شهر ميلادي.

ويستمر صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في الدولة للمرة الثانية بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022.

صرف مرتبات شهر ديسمبر

حددت وزارة المالية في وقت سابق موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، خلال الفترة من 24 حتى 28 من كل شهر لمدة 5 أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

قررت وزارة المالية صرف مرتبات ديسمبر 2022 على 5 أيام تبدأ في 24 ديسمبر وتستمر في 28 ديسمبر من الشهر الجاري ويتم تقسيم الجهات الحكومية بحيث تكون كل 33 جهة في يوم حتى لا يحدث تزاحم على منافذ صرف مرتبات شهر ديسمبر.

قيمة زيادة مرتبات الموظفين

ويصرف الموظفون مرتبات شهر ديسمبر مع الزيادات الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نهاية أكتوبر الماضي حيث أعلن عن منحة استثنائية لجميع العاملين في الدولة بقيمة 300 جنيه، كما أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه .

وجاءت زيادات شهر ديسمبر للعاملين في الدولة متغيرة حسب الدرجة الوظيفية لكل منهما وجاءت كالتالي:

مرتبات ديسمبر للدرجة الممتازة: 9000 جنيه بدلًا من 8700 جنيه، زيادة مرتبات للدرجة العالية إلى 6600 جنيه بدلًا 6300، مرتبات ديسمبر للمدير العام: تبدأ من 5400 جنيه بدلًا من 5100 جنيه، وتبدأ للدرجة الأولى من 4800 جنيه بدلًا من 4500 جنيه، للدرجة الثالثة: 4200 جنيه بدلًا من 3900 جنيه.

زيادة مرتبات ديسمبر للدرجة الثالثة لنحو 3740 جنيهًا بدلًا من 3420 جنيهًا قبل الزيادة، مرتبات شهر ديسمبر الدرجة الرابعة ليكون 3480 جنيهًا بدلًا من 3180 جنيهات، للدرجة الخامسة: تصل لنحو 3240 جنيهًا، للدرجة السادسة إلى 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه قبل الزيادة.