الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر موقع التأمينات والمعاشات

يبدأ أصحاب المعاشات خلال ساعات في صرف معاش شهر ديسمبر بعد الزيادة التي أقرتها الدولة وبدأ تطبيقها منذ نوفمبر الجاري، كما ينتظروا خلال ديسمبر المقبل قرار محكمة القضاء الإداري بصرف العلاوات الخمس، ويستطيع صاحب المعاش الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كما يستطيع الاستعلام عن العلاوات الخمس من خلال نفس الموقع.

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش

يستطيع المواطنون الاستعلام عن قيمة المعاش عبر موقع التأمينات والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واتباع بعض الخطوات:

أولا الدخول عبر موقع التأمينات والمعاشات أو الدخول عبر هذا الرابط هنا.

ثانيا الضغط على الاستعلام عن الرقم التأميني.

ثالثا الضغط على زر بدء الخدمة.

رابعًا إدخال كل البيانات الشخصية المتعلقة بالشخص الذي سيحصل على المعاش.

خامسًا كتابة الاسم الأول للأم.

سادسًا الضغط على زر أنا لست روبوت.

سابعًا الضغط على إرسال الطلب.

ثامنًا ستظهر البيانات الخاصة بالرقم التأميني.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة منافذ لصرف المعاش والتي سيبدأ صرفها بعد غد حسب جدول تعلن عنه وزارة التضامن الاجتماعي لمنع الزحام حول مناطق صرف المعاشات ويبدأ الجدول بالمعاشات الأقل من 1000 جنيه وتبدأ للشرائح الاعلى تدريجيًا، ويمكن صرف المعاش من خلال البنوك أو ماكينات الصراف الآلى أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو الصرف الإلكتروني من خلال ماكينة فوري، أو الصرف الإلكتروني من خلال ماكينة أمان.

موقع التأمينات والمعاشات

يوفر موقع التأمينات والمعاشات هيئة التأمينات الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في إطار اتجاه الدولة لرقمنة الخدمات ومنها خدمة الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، خدمة الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، خدمة الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، خدمة الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج، خدمة الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، خدمة الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي،خدمة الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، خدمة الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.