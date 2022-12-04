«بشاير الخير».. مدن حضارية وحياة كريمة لسكان العشوائيات بالإسكندرية

«بشاير الخير» اسم أطلق على المدن السكنية الحضارية التي نفذت بمدينة الإسكندرية، فكانت «بشرة الخير» قولاً وفعلًا؛ لما قدمته للآلاف من الأسر بالمناطق العشوائية بتغيير حياتهم جذريًا من سكن غير آدمي ومناطق مهددة، لحياة كريمة بمناطق سكنية مجهزة ومتكاملة على أعلى مستوى.

ساهم مشروع “بشاير الخير” في القضاء على مناطق عشوائية كاملة، كانت تفتقد للحياة الآدمية، بدأت من منطقة غيط العنب في غرب الإسكندرية، حيث كان الأهالي يعيشون في غرف بداخل عقارات متهالكة لا تحميهم من حرارة الصيف أو برد الشتاء، لتتبدل حياتهم بشقق سكنية كاملة من الأثاث والأجهزة.

ترصد «الدستور» خلال السطور التالية تفاصيل مشروع مدن بشاير الخير 3، 2 ،1 الذي يعد نقلة حضارية هامة بمحافظة الإسكندرية.



بشاير الخير 1

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2016 مشروع «بشاير الخير١» بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية، ضمن خطة المشروعات الكبرى لتطوير العشوائيات بالمحافظة، بتكلفة بلغت 1.2 مليار جنيه.



مجمع سكني على 12 فدانا

يضم المشروع المنفذ على مساحة 12.3 فدانا مجمع سكني عبارة عن 17 عقارا سكنيا بإجمالي 1632 وحدة بقوة استيعابية 10 آلاف مواطن، ومسجد كبير بمسطح 812 مترا مربعا يسع 800 فرد وساحة خارجية بمسطح 600 متر مربع يسع 600 فرد، وسوق تجاري به 58 محلا تجاريا ومولا تجاريا، وورش صناعية، ومركز تدريب مهني وفصول تعليمية وورش إنتاج تعليمية.

كما تم تخصيص وحدات للأعمال الخيرية من دار أيتام وحضانة وجمعية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مكتب شهر عقاري ومكتب بريد ومكتب لإدارة وصيانة المشروع، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى سعة 150 سريرا ومجمع عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوي ووحدة طوارئ واستقبال وغرف عمليات ووحدات إفاقة ووحدة عناية مركزة ووحدة أشعة ووحدة تحاليل.

بشاير الخير 2

استكمالًا لمشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2018 بشاير الخير 2، بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية.

تفاصيل المشروع

يتكون المشروع من 18 بلوكا وعمارة فردية، بإجمالي 37 عمارة، تشمل 1869 وحدة سكنية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى والمحال والمولات التجارية بالدورين الأرضي والأول، وتم تجهيز جميع الوحدات السكنية وتزويدها بالأثاث والأجهزة تستهدف 10 آلاف مواطن.

كما يضم المشروع مسطح تجاري بمساحة 17 ألف متر مربع يتكون من 338 محل تجاري متوسط مساحة المحل مترا تقريبا بالدور الأرضي، ومولا تجاريا بمساحة 915 مترا مربعا للمول الواحد بالدور الأول علوي وطرق أسفلتية بطول 250 مترا، بالإضافة إلى 15 ألف متر مربع أرصفة ومسطحات خضراء.

بشاير الخير 3

يعد مشروع «بشاير الخير3» استكمالا لمراحل مشروع بشاير الخير، حيث إنه نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة «مأوى الصيادين» العشوائية، افتتحه الرئيس السيسي في مايو 2020 والذي يضم منطقة للأهالي وآخرى استثمارية.



منطقة الأهالي

يضم المشروع قسمين الأول منطقة الأهالي وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية و10 آلاف و624 وحدة سكنية، يستفيد منها أكثر من 50 ألف مواطن، حيث يتم تسيلم المواطنين وحدات سكنية كاملة التشطيب والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية؛ وكاملة المرافق بعدادات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والتليفون المنزلي والإنترنت، وشبكة كبيرة. لإطفاء الحرائق، وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 مترًا؛ وتضم 3 حجرات وحمام ومطبخ وصالة و2 بلكونة.



المنطقة الاستثمارية

أما القسم الثاني من المشروع يضم منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعدد من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين، ومحطة وقود ومطاعم وكافيهات.

ويضم القسم أيضًا 16 بلوك استثماري، يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة 28 ألف متر مربع و12 دور سكني بإجمالي 1536 وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 مترا، كما يضم 11 قاعة متعددة الأغراض من 39 مسطحًا تجاريًا مختلف المساحات، وألف باكية جراج انتظار سيارات.

فيما تضم المنطقة الاستثمارية مجمعًا للبنوك مكون من أرضي وجراج ودورين، ومبنى متعدد الأغراض مخصص كمعارض للسيارات مكون من 3 أدوار، ويصل إجمالي المسطحات التجارية بالمنطقة الاستثمارية تصل إلى 110 آلاف و854 مترا.