المشدد 10 سنوات لشقيقين يتاجران في الهيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات لشقيقين وغرامة 100 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات لثلاثة آخرين وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة.



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8834 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بقيام المتهمين الأول والثاني بالإتجار في المخدرات والثالث والرابع والخامس بتعاطي المخدرات.



وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهمين الأول "ع.ن.ن" وشقيقه "ر.ن.ن" بالإتجار في المواد المخدرة مستخدمين سيارة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم.

وعلى إثر تلقي اتصال هاتفي بتواجد المتهمين في منزل الأول، وتواجد المتهم الثاني جالسا في السيارة وبرفقته كل من "إ.ص.ز" و " م.ه.ف" و " م.أ.ف"، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي 10 لفافات لمخدر الهيروين، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على أسطوانة لمخدر الهيروين، وكذلك عثر على منضدة تحوي على 15 لفافة هيروين وميزان إلكتروني ومبلغ مالي.

بتفتيش المتهمين الثالث والرابع والخامس عثر على 3 لفافات هيروين بقصد التعاطي ومبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.