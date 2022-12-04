الأحد 04 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لشقيقين يتاجران في الهيروين بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 10 سنوات لشقيقين وغرامة 100 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات لثلاثة آخرين وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8834 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بقيام المتهمين الأول والثاني بالإتجار في المخدرات والثالث والرابع والخامس بتعاطي المخدرات.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام المتهمين الأول "ع.ن.ن" وشقيقه "ر.ن.ن" بالإتجار في المواد المخدرة مستخدمين سيارة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم.

وعلى إثر تلقي اتصال هاتفي بتواجد المتهمين في منزل الأول، وتواجد المتهم الثاني جالسا في السيارة وبرفقته كل من "إ.ص.ز" و " م.ه.ف" و " م.أ.ف"، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي 10 لفافات لمخدر الهيروين، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على أسطوانة لمخدر الهيروين، وكذلك عثر على منضدة تحوي على 15 لفافة هيروين وميزان إلكتروني ومبلغ مالي.

بتفتيش المتهمين الثالث والرابع والخامس عثر على 3 لفافات هيروين بقصد التعاطي ومبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

الإسكندرية الهيروين الاتجار المشدد 10 سنوات محكمة جنايات الإسكندرية هيروين النيابة العامة غرامة المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

وفاة الكاتب الكبير مفيد فوزى عن عمر 89 عامًا

بدء قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك

ارتفاع جنوني.. تحديث سعر الذهب اليوم 4/12/2022 في مصر

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم في القاهرة

الحاصلين على إجازات استثنائية.. «البترول» تتابع تطبيق قرار عودة جميع العاملين للعمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

ماجد حبته

ديور أمام الأهرامات

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان في إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟

أول زيارة لرئيس إسرائيلى.. هرتسوج يتوجه إلى البحرين