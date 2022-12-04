منها مناقشة كتاب «بعد الليبرالية» بمكتبة البلد.. أمسيات فنية وثقافية اليوم

يحتشد اليوم الأحد الموافق الرابع من ديسمبر 2021، بالعديد من الأمسيات والفعاليات الفنية والثقافية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ففي السابعة مساء، تحتضن مكتبة البلد بمقرها في شارع محمود بسيوني من ميدان التحرير، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب “بعد الليبرالية”، والصادر عن دار مدارات للأبحاث والنشر، من تأليف إيمانويل فالرشتاين"، وترجمة محمد حمشي. ويناقش الكتاب الباحث مصطفي عبد الظاهر، والكاتب أحمد عبد الفتاح.

ــ الطاووس بقصر ثقافة الأنفوشي

كما تعقد في السادسة والنصف مساء، أمسية ثقافية بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، لمناقشة مسرحية “الطاووس”، للكاتبة ماجدة قناوي، والحاصلة عن مسرحيتها “الطاووس”، علي جائزة مسابقة النشر الإقليمي دورة 2020/ 2021.

ويناقش المسرحية كلا من: الشاعر جابر بسيوني، الناقد دكتور محمد مخيمرو ويدير الأمسية الشاعر رضا فوزي.

ــ فنون إعداد البرامج الإذاعية

وتنطلق بقصر الأميرة خديجة بحلوان، والتابع لمكتبة الإسكندرية، أولى فعاليات دورة عن «فنون إعداد البرامج الإذاعية وقواعد الكتابة الإذاعية»، والتي تستمر حتى 25 ديسمبر الجاري، وتقوم بالتدريب ريهام عبد المنعم، المذيعة ومديرة برامج راديو عرب دبلن إيرلندا، والدورة متاحة لسن 16 فيما فوق.

وتهدف الدورة إلى تدريب المشتركين على فنون إعداد البرامج الإذاعية وقواعد الكتابة الإذاعية وكيفية كتابة النص والسمات المعاصرة للبرامج الإذاعية.

كما تحتضن قاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، في الواحدة من بعد ظهر اليوم، محاضرة بعنوان “أيام أفندينا”، يلقيها ويدمها المؤرخ الباحث دكتور ماجد محمد فرج.

ــ افتتاح معرض "إلا انا" في بيت السناري

وفي الخامسة مساء، يشهد بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة والتابع لمكتبة الإسكندرية، افتتاح فعاليات معرض "إلا أنا" لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي تنظمه إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والاثار بالتعاون مع قصر البارون.

ويستمر المعرض حتي 8 ديسمبر الجاري، ويتضمن مجموعة من الأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية.

ــ حفل كورال ذوى الهمم ومعرض فن تشكيلي بأوبرا دمنهور

وفي السابعة مساء، يحتضن مسرح أوبرا دمنهور، حفلًا فنيًا يحييه فصل كورال ذوي الهمم بمركز تنمية مواهب أوبرا، دمنهور تدريب مرفت همام.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من الأغاني من بينها: صوت بلادي ، بيت العز، يا حلاوة الدنيا، ما بيسألش عليا ابدا، مع الأيام، في هويد الليل ، عطشان يا أسمراني، الدنيا حلوة، عيني بترف، كان في فراشة، زى الهوى، حلاوة شمسنا، حبيبتي من ضفايرها، بلادي لسلمي، فيها حاجة حلوة.

يشارك بالحفل مجموعة متنوعة من ذوي الهمم. وهم: رنا أحمد، يوسف فاروق، محمد أيمن، عز الدين سامح، هند أنور، خلود عبده، عمرو أحمد، بسنت سعيد، بسمة ثابت، عاصم محمد، جاسمن طارق، شادى محمود، رقية أحمد، محمد عبد الغني، أميرة عزت ، جنة يوسف ، مريم طارق، ريم هاني، منار جمال، عبد الرحمن هشام، فاطمة محمود، بسملة محمد، آمنة محمد، سالي سامي، أحمد محمد.

ويقام على هامش الحفل معرض فن تشكيلي لفصل الرسم التابع لمركز تنمية مواهب أوبرا دمنهور تدريب الفنانة منى شكري.

ــ ريادة الأعمال والنشر الورقي بالأعلي للثقافة

وفي السادسة مساء، تبث عبر تطبيق زووم، ندوة بعنوان “ ريادة الأعمال والنشر الورقي”، والتي تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلي للثقافة. ويدير الندوة دكتور محمد خليف - استشارى الابتكار والتحول الرقمى وعضو لجنة الثقافة الرقمية.

ويشارك بها كل من الباحثين: حنان عبد المجيد - الرئيس التنفيذى للإبداع الصوتى، أقرأ لى. زياد عبد التواب – مقرر اللجنة ومساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات و التحول الرقمى. د. عاطف عبيد - عضو لجنة تطوير العضو لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها. د. محمد أحمد مرسى - عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية.