قضايا المسرح الشعري محور صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي. حيث تعقد في السابعة من مساء اليوم الأحد، أمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي.

هذا وتقام أمسية “قضايا المسرح الشعري”، في رحاب بيت الشعر، بمقره الكائن في مركز إبداع بيت الست وسيلة لالأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

وهذا ويشارك في الأمسية كل من الشعراء: أحمد عبد المعطي حجازي، أحمد سويلم، أحمد مجاهد، الناقد والكاتب المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا، الشاعر عماد غزالي، الكاتب عبد العليم إسماعيل، ويدير الأمسية الشاعر السمّاح عبد الله.

ــ ورشة شعراء جامعات مصر

يسبقها في الخامسة وحتي السابعة، فاعلية جديدة من فعاليات ورشة شعراء جامعات مصر، والتي ينظمها بيت الشعر العربي، ويتبعها أمسية شعرية يشترك فيها الشعراء: أميرة طوسون، حاتم الأطير، مايا حكيم، محمد ملوك، محمد هاني، محمود عقاب، نور الدين نادر.

ــ مناقشة ديوان “عابرة بنصف ظل” بمركز الحرية للإبداع

كما تحتضن قاعة توفيق الحكيم، التابعة لمركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، ندوة مفتوحة للجمهور، لمناقشة ديوان “عابرة بنصف ظل”، والصادر عن مركز ليفانت للدراسات الثقافية، من تأليف الشاعرة عبير مبارك. ويناقش الديوان كلا من: الناقد والكاتب الشاعر طارق الكردي، الشاعر سامي عقل، ويدير الأمسية الشاعر عبد المنعم كامل.

ــ حفل توزيع مسابقة المواهب الذهبية

كما يحتضن مسرح الجمهورية، في السادسة من مساء غد الأثنين، حفل توزيع مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم.

وكانت قد شهدت إقبال في المشاركة من ذوي الهمم، حيث تقدم للمسابقة 200 متسابق من ذوي القدرات الخاصة من محافظات القاهرة والجيزة والوادي الجديد وأسيوط والبحيرة والإسكندرية وأسيوط والمنيا وأسوان والغربية وشمال سيناء وبورسعيد والمنوفية والشرقية والبحيرة، في مجالات الغناء الجماعى "5 فرق غنائية" – الغناء الفردى "85 مشترك" – العزف الموسيقي "20 مشترك" – الإستعراض "90 استعراض". وأكد بأن المسابقة تأتي في إطار تعزيز جهود وزارة الثقافة في تنمية وتأهيل واكتشاف ما يمتلكه ذوي الهمم من طاقات وإبداعات استثنائية في مجالات الفنون المختلفة.

جدير بالذكر أن قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية البلد، قد أطلق الدورة الخامسة من المسابقة في شهر أغسطس الماضي، وتم فتح باب الإشتراك بها حتى 16 أكتوير الماضي لإتاحة الفرصة أمام أصحاب الهمم للمشاركة من مختلف المحافظات.