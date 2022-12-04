الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

قصف صاروخى يستهدف قاعدة عسكرية تركية بالموصل

قصف صاروخى
قصف صاروخى

كشفت القاهرة الإخبارية، تفاصيل تعرض قاعدة عسكرية تركية بالموصل للقصف.

وقال مراسل القناة إن قاعدة زيليكان من القواعد التركية بالموصل، وتحتوي على الجنود الأتراك بمعداتهم العسكرية، تعرضت للقصف بأربعة صواريخ.

القصف على القوات التركية 

وأشار مراسل القناة إلى أنه لا توجد أنباء عن عدد المصابين وحالات الوفاة حتى الآن. 

وأضاف في حديثه أنه يتم تقديم الرعاية والحماية لجنودها على أراضي العراق، خاصة وأن الجنود يتعرضون لانتهاكات متكررة على يد الميليشيات والعناصر التكفيرية الأخرى، موضحاً: تركيا تزعم حماية قواعدها العسكرية بالعراق، ولهذا أكدت تركيا حرصها على حماية الأمن الداخلي لها بالعراق.

عمر أحمد القاهرة الإخبارية مراسل القاهرة الاخبارية القصف العسكري على تنركيا قاعدة زيليكان

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