الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل تحويل قانون المسئولية الطبية للحوار المجتمعى

الدكتورة إيناس عبدالحليم
الدكتورة إيناس عبدالحليم

كشفت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل تشريع قانون المسئولية الطبية للحوار المجتمعي، قائلة: “إن الهدف من القانون هو حماية الأطباء والمرضى، حيث تقديم خدمة مميزة للمريض، وفي نفس الوقت حماية الطبيب من الأخطاء الطبية التي تؤدي إلى قضايا وحبس أطباء”.

وأضافت الدكتورة إيناس عبدالحليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه تمت مناقشة الموضوع في الدورة الماضية، معقبة: "لم ننته منه"، لافتة إلى أن هناك ثلاثة قوانين تخضع للحوار المجتمعي لتكتمل الصورة.

وأشارت إلى أن القانون الجديد أصبح معروضًا للمناقشة، لافتة إلى أن أي قانون يتم تحويله من النائب إلى الحوار المجتمعي ومن ثم يتم مناقشته في لجنة صحة، ثم بعد ذلك ينزل إلى الجلسة العامة، ويصدر به قانون ثم يصبح قانون نهائي. 

ولفتت إلى أن ما يحدث الآن هو التعريف بالخطأ الطبي، والتفرقة بين الخطأ الطبي وما يحدث الآن، معقبة: "ما يحدث الآن أن أي شيء يتم عمل محضر به أو شكوى ضد الطبيب دون التفرقة هل ما حدث هو نتيجة مضاعفات للعملية أو مضاعفات للدواء متوقعة، وبين الأخطاء الطبية. 

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