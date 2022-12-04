ليونيل ميسى رجل مباراة الأرجنتين وأستراليا فى كأس العالم

توج ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين بجائزة رجل مباراة اليوم أمام أستراليا في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على أستراليا بهدفين مقابل هدف ليتأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي لمواجهة هولندا يوم الجمعة المقبل.

وحصل ميسي على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية في تلك النسخة من بطولة كأس العالم عقب فوزه بالجائزة في مباراة المكسيك في الجولة الثانية بدور المجموعات.

وقدم ميسي أداءً مميزًا للغاية في مباراة اليوم والتي خاضها بأكملها وسجل الهدف الأول في الدقيقة 35 من تسديدة أرضية زاحفة داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس.