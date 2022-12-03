آخر تطورات إصابة نيمار قبل مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية

يواصل منتخب البرازيل استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وتقام المباراة بين البرازيل وكوريا الجنوبية يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وعاد نيمار إلى التدريبات، قبل يومين من المواجهة التي تبدو سهلة بالنسبة للسيلسياو، على ملعب 974.

ويسابق نيمار الزمن من أجل اللحاق بالمباراة، حيث يحاول التعافي من الإصابة في الكاحل التي تعرض لها في المباراة الافتتاحية التي فازت بها البرازيل على صربيا، وستكون بمثابة دفعة كبيرة للمدير الفني تيتي الذي يأمل في الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.

المدرب المساعد كليبر كزافييه، أكد على أن نيمار وزملائه المصابين أليكس ساندرو ودانيلو "يتقدمون"، وأنه سيتم اتخاذ قرار بشأن موعد عودتهم المحتملة خلال الساعات المقبلة.