درجات الحرارة اليوم الأحد 4-12-2022 فى محافظات مصر

مع بدء الساعات الأولى في صباح اليوم الأحد يسعى قطاع عريض من المواطنين للاستفسار عن درجات الحرارة اليوم الأحد 4-12-2022 في محافظات مصر عبر محرك بحث "جوجل"، بعدما كشفت الأرصاد الجوية عن كافة تفاصيل درجات الحرارة اليوم، لكي يسود طقس خريفي معتدل الحرارة بالنهار على القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحرى ومناطق شمال الصعيد لطيف على جميع السواحل الشمالية وحار على مناطق جنوب الصعيد وكذلك جنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأحد 4-12-2022 في محافظات مصر

وطقس مائل للبرودة بالصباح الباكر وفي فترات الليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق محدودة في السواحل الغربية.

تنشر “الدستور” في هذا التقرير درجات الحرارة اليوم الأحد 4-12-2022 في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم الأحد

وتتوقع أن اليوم الأحد تسجل محافظات القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تكون 23 درجة مئوية، والسواحل الشمالية تكون 22 درجة مئوية، ومناطق شمال الصعيد تكون 23 درجة مئوية ، وكذلك جنوب الصعيد تكون 27 درجة مئوية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة اليوم الأحد في الشبورة المائية صباحا على العديد من الطرق الزراعية والسريعة والطرق القريبة في المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة

وتصل درجات الحرارة في القاهرة 23 للعظمى و 15 للصغرى، و العاصمة الادراية 23 للعظمى و 15 للصغرى، وبنها 23 للعظمى و 15 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية 22 للعظمى و 14 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 العظمى و 14 للصغرى، ووادي النطرون 24 للعظمى و 16 للصغرى، و مطروح 22 للعظمى و 13 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في الإسماعيلية 25 للعظمى و 13 للصغرى، والسويس 24 للعظمى و 15 للصغرى، وبورسعيد 22 للعظمى و 15 للصغرى، و شبين الكوم 24 للعظمى و 15 للصغرى، وطنطا 23 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة في العريش 22 للعظمى و 14 للصغرى، ورفح 22 للعظمى و 14 للصغرى، وكاترين 18 للعظمى و 5 للصغرى، ونويبع 24 للعظمى و 14 للصغرى، وحلايب 25 للعظمى و 20 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في شرم الشيخ 26 للعظمى و 19 للصغرى، والغردقة 27 للعظمى و 17 للصغرى، ومرسي علم 26 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 24 للعظمى و 14 للصغرى، و المنيا 24 للعظمى و 11 للصغرى.