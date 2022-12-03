السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع مالك أتوبيس صدم 11 شخصًا فى عزبة النخل

نيابة
نيابة

تجري نيابة المرج، التحقيق مع مالك أتوبيس صدم 11 شخصًا أثناء سيرهم بشارع ترعة التوفيقية، مما تسبب فى وفاة 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين للاستماع لأقوالهم.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتلقى بلاغ من الخدمات الأمنية بشارع الترعة بمنطقة عزبة النخل، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء نزول ميني باص من أعلى الكوبرى الجديد بمنطقة عزبة النخل صدم 11 شخصًا أثناء سيرهم بشارع ترعة التوفيقية وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى وتم ضبط مالك الأتوبيس.

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الدولة والشباب

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