السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بهدفه اليوم.. ميسى يقترب من معادلة رقم باتيستوتا ويسجل لأول مرة فى الإقصاء

ميسي
ميسي

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل أول أهداف راقصي التانجو بشباك أستراليا خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.

وتقدم منتخب الأرجنتين في الدقيقة 35 بعدما سدد ليونيل ميسي كرة أرضية زاحفة داخل منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى أستراليا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الأرجنتين على أستراليا بالهدف الذي سجله ميسي.

بهذا الهدف رفع ميسي رصيد أهدافه عند 9 أهداف ليصبح على بُعد هدف واحد فقط من معادلة رقم جابرييل باتيسوتا الهداف التاريخي للأرجنتين بالمونديال برصيد 10 أهداف.

كما أنه تمكن من تسجيل أول أهدافه بقميص الأرجنتين في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم.

ليونيل ميسى جابريل باتيستوتا منتخب الارجنتين ​أستراليا​ كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022

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