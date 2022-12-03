زياد بهاء الدين: انخفاض سعر الجنيه المصري أمام العملات الأخرى ينعكس على الكثير من النواحي

كشف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أبرز الحلول للسيطرة على زيادة سعر الدولار، قائلا: "نتمنى أن تحسم المسألة قريبا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه منذ حوالي شهر تقريبًا أعلنت الحكومة المصرية أنه بنهاية العام سيكون اشتراط الاستيراد عن طريق الاعتمادات المستندية انتهى، وهو مؤشر على أن هناك برنامج ما في ذهن الحكومة.

وأوضح أن اتفاق صندوق النقد الدولي الذي كان قد تم الاتفاق عليه كله، ما زال لم يُنفذ وهو ما قد يساهم في حل هذا الوضع، لافتاً إلى أننا قد سبق وتعرضنا لأزمات من هذا النوع من قبل، معقبًا: "الأزمة الحالية معطلة الدنيا وتاعبة الناس، وأهم شيء أن نصل إلى سعر واقعي ومقنع للعملة المصرية".

وأشار إلى أن انخفاض سعر الجنيه المصري أمام العملات الأخرى ينعكس على الكثير من النواحي، في الغلاء وفي قدرتنا على الاستيراد وفي أشياء كثيرة، لكن في نهاية الأمر لا مفر من الوصول إلى سعر عادل ومستقر تستطيع الناس أن تعمل على أساسه.