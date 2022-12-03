السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حارس السنغال يفتح النار على الصحافة الإنجليزية قبل مواجهة إنجلترا

حارس السنغال
حارس السنغال

انتقد ألفريد جوميس حارس مرمى منتخب السنغال، تصرفات الصحافة ووسائل الإعلام الإنجليزية التي تحدثت عن المواجهة المرتقبة بين إنجلترا وأسود التيرانجا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخبا إنجلترا والسنغال غدا الأحد في الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.

وتمنى ألفريد جوميس حارس مرمى منتخب السنغال أن يقلل لاعبو إنجلترا من تقدير فريقه كما يفعل الإعلام الإنجليزي.

وقال ألفريد جوميس في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد " نحاول قراءة أقل عدد ممكن من الصحف لكن في كل الأحوال من الطبيعي أن يقلل إعلام إنجلترا من تقديرنا".

وأضاف " هذه فقط أشياء تُروى في الصحافة. بصراحة أتمنى أن يقلل لاعبو إنجلترا أيضا من تقليلنا هذا سيكون أمرا مفاجئا".

وتابع " ستكون هذه المباراة 11 ضد 11. نحن اللاعبين نعرف بعضنا البعض جيدا".

وتمنى جوميس أن يكون جميع المشجعين الأفارقة متواجدين لدعم السنغال والمغرب في الدور ثمن النهائي من البطولة.

وأتم تصريحاته قائلا " نفهم أنه ربما يكون هناك الكثير من مشجعي الخصم، ولكننا سنقاتل لأجل القارة.

يذكر أن منتخب السنغال يأمل في تكرار إنجازه الأفضل بالتأهل إلى ربع النهائي للمرة الثانية بعد أن فعل ذلك في مونديال 2002.

ألفريد جوميس منتخب السنغال منتخب إنجلترا مونديال قطر 2022 كأس العالم 2022

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