أستاذ اقتصاد زراعي: إنتاج أصناف جديدة للقمح بإنتاجية عالية تقاوم التغيرات المناخية

قال جمال صياح، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر تعاني من قلة في الموارد الأرضية، فمساحات الأراضي الزراعية تقدر بـ 9.4 مليون فدان، ولا يوجد مجالا لزيادة لإنتاجية إلا بالبحوث الزراعية.

إنتاج أصناف جديدة للقمح لزيادة الإنتاجية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البحوث الزراعية تعتمد على إنتاج أصناف جديدة للقمح لزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن هذه الأصناف تقاوم التغيرات المناخية من الجفاف والملوحة والآفات، وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية أثرت على نقص إنتاجية القمح بما لا يقل عن 19%، ومثله الذرة، والتحدي الآن هو استنباط أصناف جديدة منه، وكذلك استنباط أصناف محلية جديدة للخضر والفاكهة والتي نستوردها إلى الآن وذلك لزيادة قدرة مصر على التصدير.

وأوضح أن مصر تستورد 90% من المحاصيل الزيتية ولهذا لجأت في الفترة الأخيرة إلى زراعة المحاصيل الزيتية.