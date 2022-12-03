البابا تواضروس الثاني يشهد حفل تخريج أولى دفعات معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، حفل تخريج أولى دفعات معهد تاريخ الكنيسة التابع لإيبارشية المعادي، بحضور نيافة الانبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد.

تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن نظام الدراسة وطريقة الالتحاق بالمعهد، وكلمات لاثنين من خريجي الدفعة الأولى، ونيافة الأنبا دانيال، إلى جانب كلمة لقداسة البابا.

وفي كلمته تناول قداسة البابا ثلاث نقاط وصف من خلالها تأثيرات التاريخ في حياة الإنسان:

- التاريخ هو الحياة: وكلمة history أو (his story) تعني قصته أي قصة حياة الإنسان.

- التاريخ معلم: فهو يظل يعطي الإنسان طوال حياته دروسًا

- التاريخ مضبوط بيد الله: فالله هو سيد التاريخ وهو صانع التاريخ.

وفي ضوء تقديم بعض الخريجين توثيقًا كاملًا لبعض الكنائس ضمن مشروع التخرج الخاص بهم، أعلن قداسة البابا عن الإعداد لإطلاق مبادرة لإنشاء صندوق يوثق تاريخ كنائس الكرازة المرقسية عن طريق إعداد موسوعة متكاملة لها بعنوان "وثق كنيستك"، ويتولى معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي الإشراف عليه ووضع اللائحة الداخلية له، وأعلن قداسته عن تخصيص مبلغ مالي لدعم الصندوق الجديد.

وفي الختام سلم قداسته الخريجين، البالغ عددهم 41، شهادات التخرج وبعض الهدايا والتقطوا معه صورًا تذكارية.

هدف معهد تاريخ الكنيسة

بناء شخصية قبطية تعيش الحياة المسيحية السليمة، واعية لتاريخ بلادها وكنيستها، قادرة على استنباط تجارب التاريخ، والاستفادة منها بالتدريب تحت إرشاد الروح القدس، بالإضافة إلى مساعدة الكهنة والخدام على دراسة تاريخ الكنيسة في عصورها المختلفة، وتاريخ مصر من خلال دراسة نظامية لمدة عامين تقدم التاريخ كحياة معاشة ومرجعية أساسية لحياتنا المعاصرة.

نظام الدراسة

يقوم بالتدريس بالمعهد نخبة من الأباء الأساقفة وأساتذة الجامعات المتخصصين في تاريخ الكنيسة.

الدراسة بالمعهد سنتان بنظام التعلم عن بُعد بالنسبة للمحاضرات، بالإضافة إلى مؤتمرين وأربعة أمسيات خلال العام الدراسي، يمنح بعدها الدارس دبلوم في تاريخ الكنيسة.

ويتكون نظام الدراسة بالمعهد من 28 أسبوع مقسمة على فصلين دراسيين، كل فصل 14 أسبوعا بواقع 3 ساعات محاضرات أسبوعية على محاضرتين، غير ساعات البحث والدراسة الحرة، بالإضافة للمؤتمرات والأمسيات والامتحانات.

وتبدأ الدراسة في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر وحتى نهاية شهر مايو من كل عام، والدراسة في الفترة الحالية ستكون عن بُعد "أون لاين" مع تنظيم مؤتمر في الشتاء، ومؤتمر آخر في الصيف، مع تنظيم أربعة أمسيات على مدار كل سنة بواقع أمسيتين في كل فصل دراسي.

ونسبة الحضور لا تقل عن 70% في المحاضرات، مع شرط حضور أمسية واحدة في كل فصل دراسى وحضور مؤتمر واحد في السنة على الأقل، تكون الدراسة بنظام المواد الدراسية Modules بواقع مادتين أو ثلاثة مواد دراسية في كل فصل دراسي.

الأهداف الاستراتيجية للمعهد

1- إعداد جيل مستنير يتفهم تاريخ الكنيسة ويستفيد من هذا التاريخ في حياته اليومية.

2- مساعدة الكهنة والخدام على الدراسة المنهجية لتاريخ الكنيسة وطرق ومستويات تعليم التاريخ للآخرين.

3- تشجيع البحث في مجال تاريخ الكنيسة وآبائها ومعلميها، والقدرة على قراءة التاريخ وأحداثه.

4- دراسة تاريخ العقيدة والبدع والهرطقات والمجامع المسكونية والمكانية، والليتورجيا والطقوس، والفن القبطى، والقانون الكنسي.

5- دراسة تاريخ الحضارات المختلفة بصفة عامة مع التركيز على الحضارة والعمارة والآثار القبطية، ودراسة تاريخ التربية القبطية وبعض العلوم الإنسانية المتصلة بالتاريخ.