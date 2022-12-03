السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خروج مصابى حادث انقلاب أتوبيس بالفيوم من المستشفى

اسعاف
اسعاف

استقبل مستشفى إبشواي المركزي بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، 9 أطفال في حادث انقلاب أتوبيس رحلات يحمل أطفال، بمنطقة شلالات وادي الريان الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس رحلات يحمل أطفال بطريق شلالات وادي الريان، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 وتم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وقال مراد مسعود، رئيس مجلس ومدينة إبشواي، إنه تم التواصل مع المستشفى، والاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال، وتقديم كافة الإسعافات لهم، لافتا إلى أن جميع الأطفال بحالة جيدة وتم خروجهم من المستشفى.

وأسماء المصابين هم: دانا ايهاب محمد اسامة"12سنة- شرخ بالكوع الأيمن رفع زراع"، وجنات وليد محمد "13سنة- كدمات بالاذن اليمنى أشعة على الجمجمة والصدر"، ونورا محمود حجازي" 13سنة- كدمات بالصدر والرأس واشعة عادية على الصدر والرأس"، وياسمين عاطف عبد المنعم"12سنة- كدمة بالساق اليمنى وعلاج وملاحظة بالاستقبال وأشعة عادية على الساق اليمنى والحوض "، ودانا هاشم سعيد طه" 13سنة- جرح بإصبع اليد اليمنى وعمل غيار"، ونغم هلال عبد العاطي محمد" 13سنة- شرخ بالحوض"، وريتال عبدالله طنطاوي"12سنة- جرح بالكتف الأيمن وعمل غيار على الجرح"، وزهرة سامي محمد" 39سنة- كدمة بالقدم اليسرى وخدوش غيار على الجرح"، وجومانة وليد محمد" 12سنة- كدمة خلف الاذن اليمنى"، وجميعهم تم خروجهم من استقبال المستشفى وبحالة جيدة.

تفاصيل الحالة الصحية لحادث أتوبيس محمل بأطفال بالفيوم

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