ننشر مواضيع المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل.. (مستند)

وجهت إدارة عين شمس التعليمية، بمحافظة القاهرة، خطابا ينص على ضرورة تدريب الطلاب على المشروعات البحثية، بتكليف من موجه أول التربية الاجتماعية بوضع الموضوعات التي يقوم بها الطلاب من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

وكما نص القرار على أن تكون الموضوعات عن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية والتحديات التي تواجهها وكيفية مواجهة هذه التحديات، مشروعات العاصمة الإدارية - تكافل وكرامة - متحف الحضارة - المتحف القومي - تطوير العشوائيات).

وتتضمن موضوعات المرحلة الإبتدائية :

(التصحر - ندرة المياه - التلوث - التغيرات المناخية - صناعة الأثاث - مصنع الأسمنت) .

أما موضوعات المرحلة الإعدادية :

موضوعات المرحلة الثانوية

(التحول الرقمي – التغيرات المناخية - مدينة العلمين الجديدة - مخاطر الألعاب الإلكترونية – الاستزراع السمكى).

على أن يقوم كل رائد فصل بتقسيم الفصل إلى مجموعات كل مجموعة لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد عن خمسة.

وشدد الخطاب، أن يقوم رائد الفصل، بمتابعة المجموعة وتوزيع المهام عليهم، وتتقدم كل مجموعة بمشروعين بحثيين طول العام الدراسى يسلم البحث الأول قبل إمتحانات الفصل الدراسي الأول، بأسبوعين والبحث الثاني قبل إمتحانات الفصل الدراسى الثانى بأسبوعين .

وكل مدرسة عليها إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي تمهيدا للتصفيات على مستوى الإدارة والتصعيد للمديرية لتحديد المراكز الثلاثة .

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتقدم طلاب الثانوية العامة لعام 2023 لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات، وجاءت الأوراق كالتالي :

- ملء وطباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

- شهادة الميلاد الأصلية للطالب إضافة إلى 2 صورة منها.

- تحضير 6 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء مدونا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

- 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10جنيهات.

- إيصال سداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية. العامة 2022 من البريد أو فوري و2 صورة من الايصال بمبلغ 210 جنيها .

- إيصال رسوم المصاريف الدراسية الأصل بملبغ 510 جنيهات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد حددت، قيمة رسوم تقدم طلاب الثانوية العامة لامتحانات 2023، وكانت كالتالي :

١- رسوم امتحانات الثانوية العامة للمرتين الأولى والثانية 210 جنيهات، ورقم فوري 66610.

٢- رسوم امتحانات الثانوية العامة للمرتين الثالثة والرابعة 410 جنيهات، ورقم فوري 66610.

٣- رسوم امتحانات المنازل ثانوي عام للصف الأول والثاني 200 جنيه، ورقم فوري 66615.

٤- رسوم امتحانات المنازل للثانوي الفني للصفين الأول والثاني 400 جنيه، ورقم الفوري 66615.