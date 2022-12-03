نشاط «مستقبل وطن» في 21 محافظة.. افتتاح معرض للسلع الغذائية بأسيوط الأبرز

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية، حيث أجرى المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ، زيارة ميدانية لمحافظة أسيوط، للوقوف على الأوضاع التنظيمية.



وعقد "رشاد" اجتماعًا تنظيميًا لأمانة مركز صدفا، بحضور المهندس ياسر عمر أمين المحافظة، والنائب الحسيني جلال، والنائب مصطفى سالمان، وهيئة مكتب الأمانة.



وتناول الاجتماع بحث العديد من الملفات أبرزها، حجم المبادرات المجتمعية والخدمية، وآليات تعزيز التواصل مع المواطنين، وإعداد الكوادر الشبابية.



كما قدمت أمانة مركز صدفا، درعا تذكارياً والمصحف الشريف، كهدية مقدمة من أمانة المركز، إلى المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، لإسهاماته القوية للنهوض بالحزب وتقديرا لجهوده الكبيرة.



وفى نهاية زيارة سيادته للمركز، افتتح معرضا لبيع السلع الغذائية، ومستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة، لخدمة المواطنين، داخل مركز الصدفا، والتخفيف عن كأهلهم، ضمن مبادرة "ضد الغلاء" لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار.



وفي سياق متصل، زار "رشاد" أمانة مركز أبو تيج، والتقى بأعضاء هيئة المكتب بحضور النائب أحمد الشناوي أمين المركز، والنائبين الحسيني جلال، ومصطفى سالمان.



ووجه رشاد خلال اللقاء مجموعة من التوجيهات، منها، تعزيز العمل بالشارع، والتواصل الدائم والمستمر مع المواطنين لرفع الأعباء المعيشية وسرعة التدخل لحل أية أزمات تواجههم.



وشدد على ضرورة العمل بترسيخ أهداف مسابقة أوائل الطلبة والتي بدأت منافساتها امس، والعمل على تشجيع الابتكار والفكر ودعم المتفوقين في شتى المجالات.

وفي محافظة القاهرة

نظمت أمانتا منشأة ناصر والشرابية، احتفاليات كبرى بمناسبة أعياد الطفولة، والتى أشرفت عليها أمانة المرأة، بمشاركة قرابة عدد كبير من الأطفال، وتم إهدائهم شهادات تقدير وهدايا أسعدتهم بعد تقديم العديد من الفقرات الغنائية والاستعراضية للأطفال، وبهدف إدخال البهجة والسرور على الأطفال في عيدهم.

وفى محافظة قنا

نظمت أمانات الصحة والسكان والعلاقات الحكومية وشئون الثقافة والرياضة والفنون بمركز قنا، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية الحجيرات، وشملت تخصصات "نساء وتوليد، وأطفال، وباطنة، ورمد، وجلدية، وعظام"، ووقعت الكشف الطبي علي 643 حالة مرضية في 6 تخصصات طبية بجانب تنشيط المبادرات الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن أورام الثدي والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، وتم صرف العلاج المجاني لجميع الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها، كما قامت القافلة قامت أيضا بالكشف المبكر على أورام الثدي وحالات الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة وعيادات تنظيم الأسرة وناظرت القافلة 203 حالة وتم تحويل بعض الحالات التي تحتاج للمستشفيات العامة والمركزية.

وفي محافظة السويس

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، لقاء جماهيري مع أهالي منطقة الأنصارى، وأيضا مع قدامى العاملين بشركة ترسانة السويس البحرية، لبحث عدد من الموضوعات والطلبات لأهالي المنطقة، وطرح كل الأفكار والإقتراحات لوضع رؤية لتلبية احتياجات وطموحات الأهالي، وشارك في اللقاء أعضاء هيئة المكتب والمكتب الفنى للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وفي محافظة سوهاج

نفذت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، برنامجاً تدريبياً لأعضاء هيئات مكاتب المراكز والأقسام بالحزب على مدار أسبوع متواصل، واستهدفت تأهيل وإعداد كوادر حزبية قادرة على القيادة الفعالة لبناء جيل قادر على التحدي نحو تنمية المجتمع والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، فضلاً عن تأهيل الكوادر الحزبية بالمراكز بمختلف تشكيلاتها، ورفع كفاءتهم لتنفيذ الأنشطة والتكليفات الحزبية، وشملت ورش عمل ومحاضرات وموضوعات عن "خريطة الأحزاب السياسية، ومهارات الإتصال والعرض، ومهارات التفاوض والإقناع، والتسويق للحزب، وإدارة الأزمات والوقت، والقيادة الفعالة وفن التعامل، والسلوك والالتزام الحزبي، وكيفية بناء فريق العمل، وإدارة الحملات الانتخابية".

وفي محافظة الشرقية

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مبادرة "مصر الخضراء"، لزراعة 50 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة في أسطول ضم عشرات السيارات بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة، حيث تم زراعة الشجر لزيادة المساحات الخضراء والحد من التلوث والانبعاثات الكربونية الضارة وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وفي محافظة القليوبية

تواصل أمانة مركز شبين القناطر، تنظيم قافلة العيادة الطبية المتنقلة، للكشف والعلاج المجاني لجميع التخصصات الطبية، والتي وصلت إلى قرية طحانوب، بمشاركة نخبة متميزة من أطباء متخصصين، تحت شعار "صحتك تهمنا"، وشملت مجمع عيادات الحزب المتنقل تخصصات "رمد- باطنة- أطفال- عظام- أسنان-تحاليل طبية- نساء"، وشهدت عيادات المتنقلة إقبال كبير من مواطنين.



كما نظمت أمانة مركز ومدينة كفر شكر، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، تحت شعار "صحتك تهمنا"، وشملت تخصصات "أطفال- جلدية- عظام- باطنه- جراحة"، مع صرف العلاج بالمجان لكل المرضي.



كما عقدت أمانة المرأة بمدينة العبور، ندوة تثقيفية تحت عنوان "اتحضر للأخضر"، بمشاركة العاملين بالإدارة التعليمية بالمدينة، والمقامة في مسرح مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات، وتعد المبادرة البيئية هي الأولي فى تاريخ مصر تحت رعاية السيد "الرئيس عبد الفتاح السيسى"، وتأتي المبادرة في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030" ، وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين - وخصوصًا الشباب - على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

وفي محافظة بورسعيد

وزعت أمانة قسم المناخ، عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، علي الأسر الأكثر احتياجا لتخفيف العبء عنهم، وقسمت الأمانة، أعضائها إلى عدد من الفرق في كافة الوحدات الحزبية بالقسم لتوزيع المواد الغذائية، علي كل أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في نطاق الحي، ومن المقرر أن يتم تغطية كافة المناطق والأسر الأكثر احتياجاً بنطاق حي المناخ من خلال توزيع المواد الغذائية تباعاً عن طريق أعضاء الأمانة.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانتا مراكز الخارجة والداخلة، عيادتين طبيبتين بالمجان، شاملين عدد من التخصصات الطبية، حيث جاءت تخصصات عيادة أمانة الخارجة في الجراحة والإطفال وقدمت الكشف علي 23 حالة، أما الداخلة، شملت تخصصات الجراحة العامة والباطنة والأسنان والأطفال والجلدية، ووقعت الكشف الطبي علي 95 حالة من أبناء قرية بدخلو.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز الداخلة، ندوة تثقيفة، تحت عنوان "دور الثقافة في تعزيز الانتماء للوطن" وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية أسمنت.

وفي محافظة المنوفية

تواصل أمانة مركز ومدينة منوف، إقامة معرض لبيع جميع مستلزمات الأسرة، بأسعار مخفضة، وشمل المعرض من مفروشات وملابس العيد وأدوات منزلية وجهاز العرائس والمواد الغذائية والسلع الأساسية، وذلك بقري برهيم وبالمشط ومنشأه غمرين لمواجهة موجه ارتفاع الأسعار، ولاقي المعرض إقبال وإستحسان من جميع الأهالي نظرا لجودة المنتجات المعروضة.

كما أقامت أمانة المرأة بمركز تلا، معرضاً ضمن مبادرة "ضد الغلاء"، لبيع مستلزمات الأسرة المصرية، والسلع الغذائية، بأسعار مخفضة، في الوحدة الحزبية بزاوية بمم، وشمل المعرض كل مايخص البيت المصري من سلع غذائية ومفروشات وستائر وتجهيز العرائس وأدوات منزلية للعرائس وملابس رجالي وحريمي وأطفال إضافة إلي لعب الأطفال والوسائل التعليمية.



كما نظمت أمانة مدينة أشمون، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية سملاي، وضمت تخصصات "باطنة- أطفال- جلدية- عظام- مسالك البولية- تغذية علاجية- تحاليل طبية"، وقدمت القافلة الطبية الكشف علي حوالي 550 حالة في جميع التخصصات.



كما نظمت أمانة الصحة والسكان بقسم قويسنا، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في عزبة هشله، وقدمت الكشف الطبي علي 170 حالة، وشملت القافلة تخصصات "أطفال- أنف وأذن- عظام- جلدية-رمد"، مع صرف العلاج بالمجان.



كما واصلت أمانة مدينة منوف، قافلة طبية بيطرية، لعلاج الثروة الحيوانية، والطيور المنزلية، بالمجان في قرية دمليج، وجاءت القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، وذلك لتقديم خدمات الكشف البيطرى والعلاج وأمصال الوقاية للحيوانات والطيور، والتواصل مع الأهالي من خلال التوعية حول كيفية التعامل في العديد من الأمور المتعلقة بالحالات البيطرية التابعة لهم، حيث شهدت إقبالا كبيرا، وأبدى الأهالى فى القرية رضاهم عما تقدمه القافلة من خدمات بيطرية مجانية.

وفي محافظة المنيا

نظمت أمانة مركز ملوي، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية ابشادات، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات بالمجان، وتمكنت القافلة من الكشف علي 380 حالة من الأهالي وتمثلت في تخصصات "رمد- عظام- أطفال- جلدية- أنف وأذن- علاج طبيعي" مع تقديم نظارات بالمجان وتحويل حالات لإجراء عمليات علي نفقة الدولة، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

وفي محافظة مطروح

قامت أمانات المراكز بالمحافظة، بتوزيع عدد كبير من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، علي الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، والتي شملت عدد 5000 عبوة مواد غذائية، وتم توزيعهم في 8 مراكز بالمحافظة، وفقاً لكشوف المستحقين المعدة مسبقاً.

وفي محافظة أسيوط

نظمت أمانة المرأة بمركز القوصية، إحتفالية للأطفال ذوي الهمم، في دير الراهبات، وشمل الحفل، ألعاب وموسيقى، وتناول الأطفال وجبة عشاء وحلوى وعصائر والتقط الجميع الصور التذكارية.



كما واصلت مسابقة أوائل الطلبة لليوم الثانى منافساتها بالمحافظة، بين مختلف مدارس المحافظة فى مختلف مراحلها التعليمية، بينما انطلقت فى يومها الأول فى مراكز ديروط والقوصية وصدفا.

وفي محافظة البحيرة

إنطلقت مسابقة "أوائل الطلبة"، في المحافظة، بالمدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية علي مستوي مدارس المحافظة للمرحلة الأولى، وأسفرت نتائج اليوم الأول من المسابقة كالآتي:

1- فوز مدرسة عبدالله رجب بالمركز الأول بالمرحلة الإبتدائية.

2- فوز مدرسة ديروط بالمركز الأول بالمرحلة الاعدادية.

وفي محافظة بني سويف

نظمت أمانتي الصحة والعمل الجماهيري ببندر بني سويف، قافلة طبية مجانية تضمنت الفحص والعلاج وندوة تثقيفية صحية عن الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، لأهالينا بقرية بياض العرب التابعة لمركز بنى سويف، وتضمنت القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي على 641 مواطنًا فى تخصصات مختلفة بينها "الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، صدرية، مسالك بولية، جراحة وأسنان " وبالإضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، والتغذية السليمة للأطفال والسيدات وكبار السن، كما تضمنت أعمال القافلة توفير الأدوية بالمجان، وذلك وسط حضور وإقبال كبير من المواطنين بقرية بياض العرب والقرى المجاورة لها.

وفي محافظة الدقهلية

نظمت أمانة مركز المنصورة، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية بدراوي، بحضور نخبة من الأطباء في تخصصات "أطفال- باطنة- أنف وأذن وحنجرة- عظام"، ووقعت الكشف الطبي على عدد 476 حالة، كما انطلقت منافسات مسابقة "أوائل الطلبة"، للمراحل التعليمية "الابتدائية - الإعدادية"، في مركز إجا، بالتعاون مع الإدارة التعليمية، ومنافسة 4 مدراس في القسم، وأسفرت نتائج اليوم الأول من المسابقة كالآتي:

1- فوز مدرسة شريف بسيم الإعدادية.

2- فوز مدرسة أجا الإعدادية بنات.

3- فوز مدرسة ميت اشنا الإبتدائية.

4- فوز مدرسة الاوندى الإبتدائية.

وفي محافظة الفيوم

تواصل أمانة مركز الشواشنة، توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، في الوحدة الحزبية بقرية قصر الجبالي، وأيضا توزيع الغطاء الشتوي علي أهالينا البسطاء بالقرية الأولى بالرعاية وذلك لمكافحة برد الشتاء القارس، ووفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا.

وفي محافظة الغربية

نظمت أمانة مدينة زفتى، ندوة عن مشروع قانون التصالح الجديد، من حيث المبدأ وذلك لما فيه من إيجابيات لصالح المواطنين فإنه يعتبر تعديلات "مخالفات البناء" تنهي مشكلات القانون السابق الذي لم يحقق التصالح المطلوب بين المواطنين والدولة لوجود شروط تعجيزية يصعب تنفيذها علي أرض الواقع.



كما نظمت أمانة المرأة بقسم ثان طنطا، المحاضرة الثانية والأخيرة ضمن دورة "تعديل السلوك وتنمية العادات الجيدة"، واستهدفت فئة الأطفال والناشئة ضمن سلسلة فعاليات أمانة المرأة ثان طنطا للإحتفال بأعياد الطفولة.

وفي محافظة الإسماعيلية

أقامت أمانة مركز القنطرة غرب، معرضا لبيع الأدوات المنزلية والمفروشات والسلع المعمرة وكافة احتياجات الأسرة المصرية، بأسعار مخفضة، الذي ينظمه شباب الخريجين والأسر المنتجة لبيع الأدوات المنزلية، ووصلت التخفيضات في المعروضات لأكثر من 40% وذلك تيسيرا علي المواطنين.



كما أقامت أمانة مركز فايد، معرضا تحت شعار "لمتنا الحلوة ومنتجات الشباب"، المقام بمقر اللجنة النقابية للمعلمين بالمدينة، ويشمل المعرض كل ما يلزم المنزل المصري وملابس شتوية وجهاز للعرائس والمفروشات شامل تخفيضات لكل المواطنين.

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة قسم الدخيلة، قافلة طبية للكشف على المواطنين بمنطقة الدخيله القبليه خلف مدرسه حسن صبحي وتم تقديم خدمات طبية لأكثر من 50 فرد وتم عمل اللازم للحالات التي تحتاج للمتابعه بعد القافلة، وكما نظمت الأمانة ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة، وتم توضيح مفهوم العنف ضد المرأة وعرض اشكاله، والنتائج السلبية لانتشار هذه الظاهرة، كما نظمت الأمانة مبادرة تحت اسم "انت القائد" لتنمية مهارات وقدرات الشباب، وتشجيعهم على التفوق الدراسي والرياضي والاجتماعي، وتم تكريم بعض النماذج الإيجابية.

وفي محافظة الجيزة

نظمت أمانة مركز منشأة القناطر، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات في قرية أبو غالب، ولاقت القافلة التي شملت كافة التخصصات الطبية إقبالًا كبيرًا من الأهالي.



كما تواصل أمانة مركز أوسيم، تنظيم القافلة الطبية للكشف عن أمراض العيون، ضمن مبادرة "صحتك تهمنا" المتخصصة في أمراض الرمد بإطلاق القافلة الرابعة عشر بتنظيم الوحدة الحزبية بمدينة أوسيم وسط إقبال ملحوظ من أهالي المدينة والقرى المجاورة، وفي أوسيم كذلك واصلت أمانة الحزب بالمركز تنفيذ مبادرة "هنتعلم" بتقديم محاضرات مجانية لمادة اللغة الإنجليزية بقرية بشتيل البلد.



كما واصلت أمانة مركز العياط، إقامة معرض جديد بقرية القطوري شهد إقبال كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة في ظل جودة المنتجات المعروضة.



كما أطلقت أمانة قسم إمبابة، دورة تدريبية مجانية لتعليم الصناعات اليدوية والتي تنظمها أمانة المرأة لدعم السيدات والفتيات والأرامل والمطلقات واليتيمات وكل من ترغب في تعلم حرفة تكون مصدر دخل لهن، وكذلك في إمبابة تواصل بمقر أمانة الحزب إقامة الملتقى التوظيفي المجاني الذي يستهدف توفير فرص عمل لشباب إمبابة بالتعاون مع عدد كبير من الشركات.



كما نظمت أمانة قسم العمرانية، ندوة موسعة حول آليات تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ "COP27" وكيفية مشاركة المواطنين في ذلك الملف المهم.

وفي محافظة دمياط

أطلقت أمانة مدينة دمياط الجديدة، مبادرة جديدة لتنشيط السياحة الداخلية، التي تهدف إلى زيارة جميع مصر لنشر ثقافة الوعي السياحي، وزيادة السياحة الداخلية لزيارة المعالم التاريخية، من خلال تنفيذ زيارة إلى محافظة القاهرة وتم خلالها زيارة الأهرامات والحسين ورحلة نيلية وحديقة الحيوانات.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.