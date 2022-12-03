جهود أجهزة «الداخلية» على مستوى الجمهورية خلال شهر (فيديو)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

أسفرت الجهود خلال شهر.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال القضايا التموينية عن ضبط (42760) قضية تموينية متنوعة.. جاءت على النحو التالى:ضبط (131) قضية إسطوانات بوتاجاز.. بمضبوطات بلغت (44109) إسطوانة.. تقدر قيمة الغاز المدعم (5,954,715 جنيه)، وضبط (90) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (5887009 لتر مواد بترولية)، و(1166) قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول (أرز الشعير) لموسم الحصاد الحالى .. بمضبوطات بلغت ( 12950,970 طن أرز شعير"عينى")، كما تم ضبط (33) قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (510,572 طن أرز أبيض "عينى") .

وأسفرت الحملة عن ضبط (130) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (484,402 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (25085) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (769,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 65,470 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 44880 رغيف بلدى مدعم "مستندى"- 13887 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 3241 بطاقة ذكية ) و(65) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية.. بمضبوطات بلغت (468,297 طن "دقيق، سكر، لحوم، زيت، مكرونة، ملح، مسلى، أعلاف، معسل ، فول"– 13344 عبوة زيت طعام – 9500 عبوة سجائر – 9664 لتر زيت طعام وخل – 255,560 طن دقيق أبيض "عينى" – 645 مسلى وجبن – 250 بطاقة تموينية ذكية) و(346) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها ( 406,757 طن "دقيق ، سكر تموينى ، أسمدة مدعمة، زيت ، مكرونة" – 3506 عبوة "زيت طعام - مكرونة"- 302 بطاقة ذكية – 1,420 طن أقماح محلية – 1,975 طن نخالة – 9 ماكينة تعبئة وصرف)، و(1) قضية فى مجال حجب مواد البناء.. بمضبوطات بلغت (20 طن "أسمنت")، و24 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت (272 طن "أسمنت" – 11,500 طن "حديد تسليح").

قضايا التيار الكهربائى

ضبط (346250) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (295,863,135 مليون جنيه).

قضايا التهرب الضريبى

ضبط (9189) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص).. بمبالغ مالية بلغت (19,725,704,327 مليار جنيه) قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (29٫530٫848 مليون جنيه).

قضايا الأموال العامة

ضبط (146) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة (إتجار فى النقد الأجنبى – تعامل فى النقد الأجنبى – توظيف أموال – تهريب جمركى – إختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – تربح وتربيح الغير- غسل أموال – كسب غير مشروع- بطاقات الإئتمان- إحتيال عبر الإنترنت).. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (534,425,731 مليون جنيه).. أبرزها: ضبط عدد (90) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة "عملات محلية وأجنبية".. بما يعادل (240,751,731 مليون جنيه)، كما تم ضبط عدد (22) قضية بإجمالى عدد (40) متهم فى مجال (الجرائم المصرفية "النصب والإحتيال على عملاء البنوك والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول").. بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل (2,050,000 مليون جنيه).

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (378 متهم) ، وبحوزتهم (96 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 190 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (161) قضية إتجار فى المواد المخدرة.

تنفيذ (22911) حكم قضائى متنوع.

ضبط (983) قضية متنوعة.

فحص (8507) عنصر إجرامى.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (8) عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط (1933) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية- كفر الشيخ – السويس – الشرقية – القليوبية – قنا – الإسكندرية – جنوب سيناء – بورسعيد – الأقصر – المنوفية – المنيا – سوهاج – البحر الأحمر – دمياط – أسوان – الإسماعيلية – الوادى الجديد – الفيوم – مطروح – البحيرة - بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (905) قطعة سلاح نارى عبارة عن (رشاش – 157 بندقية آلية – 141 بندقية خرطوش – بندقية رصاص – 30 مسدس – 575 فرد محلى - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبـط عدد (3599) قطعة سلاح نارى .. بحوزة (2972) متهم.. أبرزهم الآتى ( 2 جرينوف – رشاش – 328 بندقية آلية – 504 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 170 مسدس – 2594 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 480 خزينة) ، وكذا ضبط (5753 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (5) ورش لتصنيع الأسلحة النارية : ضبط بداخلهم (بندقية غير مششخنة – مسدس – 20 فرد محلى – 50 قطعة سلاح أبيض - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

ضبط عدد (24) تشكيل عصابى ، ضموا عدد (76) متهم ، إرتكبوا عدد (77) حادث.

ضبط (458) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (9 بنادق آلية – 13 بندقية "غير مششخنة" – 6 مسدسات - 166 فرد محلى – 277 قطعة سلاح أبيض - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

فى مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (2123966) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى:

▪ (8075) حكم جناية.

▪ (659257) حكم حبس جزئى.

▪ (122844) حكم مستأنف.

▪ (1034516) حكم غرامة.

▪ (299274) حكم مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط عدد ( 6241 قضية إتجار فى المواد المخدرة)..بإجمالى عدد (6971) متهم.

▪ كمية من مخدر البانجو وزنت ( 4027,499 كيلو جرام).

▪ كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (1805,291 كيلو جرام).

▪ كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (390,309 كيلو جرام).

▪ كمية من مخدر الهيروين وزنت (307,179 كيلو جرام).

▪ كمية من مخدر الأستروكس وزنت (162,94 كيلو جرام).

▪ كمية من مخدر الأفيون وزنت (2,763 كيلو جرام).

▪ كمية من مخدر الفودو وزنت (1,60 كيلو جرام).

▪ عدد (18,414,244 قرص لعقار الترامادول- 2 كيلو جرام من ذات المخدر).

▪ عدد (120740 قرص مؤثر).

▪ عدد (37789 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 3 كيلو جرام لذات المخدر ).

▪ عدد (8 قضايا) غسل أموال.. بلغوا إجمالياً قرابة (147,000,000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

▪ إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (27) مركز غير مرخص لعلاج الإدمان.

▪ تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (2,027٫000٫000 ) مليار جنيه تقريباً .

فى مجال ضبط القضايا النوعية

▪ إعادة (28) سيارة مُبلغ بسرقتها.

▪ ضبط (255) قضية أحداث.

▪ ضبط (14278) قضية مرافق عامة.

▪ كشف غموض (320) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (525) متهم.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات

ضبط (916) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية..على النحو التالى : (463) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (46) وحدة أبرزها (هاتف محمول ذكى – وحدة معالجة مركزية – جهاز لاب توب – أجهزة راوتر – كروت فك تشفير قنوات فضائية – جهاز تحميل الكروت بالشفرة – طبق – جهاز أكسيس – أجهزة هوائية لإرسال وإستقبال الإشارة لاسلكى بعيدة المدى – أجهزة ريسيفر ماركات مختلفة – كروت فك تشفير أجهزة مكبر إشارة) ، وكذا (453) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (57954) تمثلت فى (كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة - كتب دينية مختلفة الأحجام – مطبوعات تجارية "دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية").

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

▪ ضبط (2613113) مخالفة مرورية متنوعة.

▪ ضبط (891090) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

▪ المرور على عدد (1037) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3027) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية عدد (11) حالة ، فحص (2668) مركبة، تبين مخالفة (79) مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

▪ إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (11732) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (655) سائق منهم.

▪ حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (1484سيارة – 162 دراجة نارية).

▪ فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية :- تم ضبط (25204) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

▪ كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن الآتى:ضبط عدد (3671) مخالفة أجهزة صوتية ، (5465) مخالفة أجهزة ضوئية ، (10701) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، (13305) مخالفة ملصقات، وضبط عدد (97) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" .. بمضبوطات بلغت 315 أجهزة صوتية – 2301 أجهزة ضوئية - 823 ملصقات مخالفة.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (298) قضية بإجمالى (318) متهم.. بمضبوطات وزنت (35 طن و24 كيلو جرام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.