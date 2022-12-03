السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الستات مايعرفوش يكدبوا» يُخصص فقراته الأسبوع الجاري لذوي الهمم

الستات ميعرفوش يكدبوا
الستات ميعرفوش يكدبوا

أعلن برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، عن تخصيص الأسبوع الجاري لذوي الهمم، احتفالا باليوم العالمي لهم، بالإضافة إلى استضافة نماذج مميزة وملهمة.

قرر البرنامج الذي يذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا، استمراره في عرض التقارير التي تسلط الضوء على النماذج المبدعة من ذوي الهمم.

واستضاف البرنامج «رنا حامد»، عقب تكريمها من الرئيس السيسي أمس الأول بعد حصولها على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي.

وكشفت رنا حامد، عن رحلتها مع فقد البصر، إذ تعرضت لحادث في صغرها تسبب في فقدها لنعمة البصر، لكنها بإصرار والدتها وأسرتها تمكنت من وصولها لهذه المرحلة، كما تحدثت عن لقائها بالرئيس السيسي وحديثه معها وقت التكريم وتشجيعه ودعمه لها.

وقالت «هديل ماجد»، مطربة من -ذوي الهمم-  في لقاءها مع الإعلاميات، إنها تشعر بالفخر للخدمات التي يتلقاها ذوي الهمم في عهد الرئيس السيسي، بالإضافة إلى تقديره المستمر لهم.

وأشارت «نعمة سعيد» الشهيرة بفتاة المستحيل، التي ولدت ببتر خلقي في قدميها ويدها، إلى أن رحلتها في التعليم كانت مختلفة، لافتة إلى أنها كانت نموذجًا وقدوةً لأشخاص كثيرون.

وأكدت «نسمة يحيى»، من قصار القامة، أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السيسي، لافتة إلى أنه كان بمثابة بارقة أمل لها ودافعًا جديدًا لكي تتقدم في عملها كأول عارضة أزياء لقصار القامة.

وقدم البرنامج فقرة خاصة مع «ياسمين فؤاد»، الفتاة التي عزفت في حضور الرئيس السيسي بافتتاح المنصورة الجديدة، في أول ظهور تلفزيوني عقب الافتتاح، قائلة: «إنها تحب الرئيس السيسي وأن هذا سبب ارتباكها خلال مقابلتها له».

وأضافت فؤاد، أنها تحب عمل المشغولات اليدوية، قائلة: «لو كان في استطاعتي لقدمت للرئيس سبحة من الذهب».

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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