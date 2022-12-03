السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» ترعى فريقًا نسائيًا لكرة القدم بالبدرشين

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أعلن النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن رعايته لفريق كرة قدم نسائي بدائرته البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار اهتمام التنسيقية الدائم بالرياضة وحرصها لخلق جيل رياضى إيمانًا منها بأهمية ممارسة الرياضة.

وخاض الفريق الذي يضم ٢٠ لاعبة والذى كان قد حصل علي عدد من البطولات الرياضية على مستوى الجيزة تحت قيادة الكابتن منى عدلي والكابتن محمد عدلي، مباراة ودية مع فريق حزب التجمع انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

وشارك في الفعالية كل من النائبة مارسيل سمير، والنائبة نشوي الشريف أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقام نواب التنسيقية بتوزيع شهادات تقدير للاعبات ومدربي الفريق النسائي وقدموا لهن الشكر على ما بذلوه من جهد ونجاح خلال الفترة الماضية وذلك وسط حضور أسر اللاعبات وعلى أنغام الأغاني الوطنية.

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