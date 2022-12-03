السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط منتحل صفة مسئول بجهة سيادية بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى والأدوية

ضبط متهم
ضبط متهم

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على منتحل صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية لتكوينه تشكيلًا عصابيًا للنصب والاحتيال والاتجار بالنقد الأجنبي والأدوية محظورة التداول باستخدام مستندات مزورة واصطناع أختام رسمية.

وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية بالدولة بهدف النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد والحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة.

وبتكثيف التحريات تبين قيامه بتكوين تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص لتنفيذ عملياته الإجرامية وشملت الاتجار بالنقد الأجنبي واستخدام مستندات مزورة واصطناع أختام رسمية، والاتجار بالأدوية المحظور تداولها عن طريق النصب والاحتيال على بعض الجهات الرسمية والمواطنين لتحقيق مكاسب مالية، واستخدامهم للعديد من المقرات بأنحاء الجمهورية لتنفيذ نشاطهم الإجرامي خشية ضبطهم.

وفي ضوء ما توصلت إليه التحريات، تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط أفراد التشكيل، وتنفيذًا للإذن الصادر فقد تم رصد تحركات أفراد التشكيل والمقرات الخاصة بهم، حيث أمكن ضبطهم وأسفر التفتيش عن العثور على أجهزة فنية وعملات مصرية وأجنبية وكميات من الأدوية المحظور تداولها المعدة للبيع، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

الرقابة الإدارية منتحل صفة مسئول تشكيل عصابي الاتجار بالنقد الأجنبى

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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