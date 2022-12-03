السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فردوس عبدالحميد: محمد فاضل يحترم الممثل وأطمئن في العمل معه

فردوس عبدالحميد
فردوس عبدالحميد

كشفت الفنانة فردوس عبدالحميد، عن رأيها في العمل مع زوجها المخرج محمد فاضل، خلال كواليس مسلسل «الضاحك الباكي»، مؤكدة أنه مخرج يحترم الممثل.

وقالت خلال حديثها لبرنامج «الراديو بيضحك» المُذاع عبر موجات «9090»: «المخرج محمد فاضل بيحترم الممثل ومش بقول كده علشان هو قريبي، و لما بشتغل معاه ببقى ضامنة إن العمل هيطلع كويس».

وأضافت: «رأيي فيه من زمان انه بيحب الممثلين اللى معاه وبيحاول يخليهم دايمًا في أحسن شكل وصورة، بالإضافة لاهتمامه بكل النواحي».

وتابعت: «افتقدنا ده كتير في الفترة الأخيرة، وده حفزني أكتر إني أشتغل في العمل ده، لأني في النهاية هضمن إنه هيطلع عمل كويس وإنه بيعتبر الممثل هو اللي هيطلع كل الحاجة اللي هو عايزها، فببقى بشتغل معاه وأنا مطمنة إن كل حاجة هتطلع كويسة، ومش بقول ده عشان هو جوزي».

مسلسل «الضاحك الباكي» سيناريو وحوار محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل، ويُعرض على قناة «cbc» من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساءً من بطولة عمرو عبدالجليل، مصطفى شوقي، فردوس عبدالحميد، رزان مغربى، هاجر الشرنوبي، وعدد آخر من الفنانين.

الفنانة فردوس عبد الحميد فردوس عبد الحميد برنامج الراديو بيضحك الراديو بيضحك إذاعة 9090

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

وزير الصحة لـ«ممرضات قويسنا»: جئتكن للتحقيق فى الواقعة بنفسى.. ولا أحد فوق القانون

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

«الطاهرة البريئة».. مقطع صوتى يكشف لحظة مقتل فتاة بورسعيد

إصابة 10 أطفال إثر انقلاب أتوبيس رحلات بالفيوم

رئيس مياه بنى سويف تبحث آلية الاستفادة من مشروع الغابة الشجرية ببياض العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

قاضي قضاة فلسطين: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة