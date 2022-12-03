فردوس عبدالحميد: محمد فاضل يحترم الممثل وأطمئن في العمل معه

كشفت الفنانة فردوس عبدالحميد، عن رأيها في العمل مع زوجها المخرج محمد فاضل، خلال كواليس مسلسل «الضاحك الباكي»، مؤكدة أنه مخرج يحترم الممثل.

وقالت خلال حديثها لبرنامج «الراديو بيضحك» المُذاع عبر موجات «9090»: «المخرج محمد فاضل بيحترم الممثل ومش بقول كده علشان هو قريبي، و لما بشتغل معاه ببقى ضامنة إن العمل هيطلع كويس».

وأضافت: «رأيي فيه من زمان انه بيحب الممثلين اللى معاه وبيحاول يخليهم دايمًا في أحسن شكل وصورة، بالإضافة لاهتمامه بكل النواحي».

وتابعت: «افتقدنا ده كتير في الفترة الأخيرة، وده حفزني أكتر إني أشتغل في العمل ده، لأني في النهاية هضمن إنه هيطلع عمل كويس وإنه بيعتبر الممثل هو اللي هيطلع كل الحاجة اللي هو عايزها، فببقى بشتغل معاه وأنا مطمنة إن كل حاجة هتطلع كويسة، ومش بقول ده عشان هو جوزي».

مسلسل «الضاحك الباكي» سيناريو وحوار محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل، ويُعرض على قناة «cbc» من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساءً من بطولة عمرو عبدالجليل، مصطفى شوقي، فردوس عبدالحميد، رزان مغربى، هاجر الشرنوبي، وعدد آخر من الفنانين.