السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مصابة بـ كورونا.. آخر تطورات الحالة الصحية للمطربة شذى

المطربة شذي
المطربة شذي

تصدر اسم المطربة شذي محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من قِبل روّاد ومستخدمي السوشيال ميديا للاطمئنان على حالتها الصحية خاصًة بعد إعلانها من خلال صفحتها الرسمية إصابتها بـ"كورونا".

 آخر التطورات الحالة الصحية للمطربة شذى 

ووجهت الفنانة شذى الشكر لكل من حاول الاطمئنان عليها من قِبل جمهورها سواء عبر السوشيال ميديا من خلال التعليقات أو من خلال إرسال العديد من الرسائل لصفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

شذى تعلن إصابتها بـ«كورونا» خلال تواجدها فى أمريكا

شذى تنتهي من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية «مخ تخين» (فيديو)

وقالت شذى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حالتها الصحية في تحسن مستمر، ولم تعد تشعر بالإعياء الشديد الذي كان يلازمها منذ بداية إصابتها بكورونا، إلا أن المسحة الأخيرة التي أجرتها لا زالت إيجابية.

وأعلنت المطربة شذى عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية.

 آخر مستجدات الحالة الصحية للمطربة شذى 

ونشرت المطربة شذى صورة لاختبار الفيروس عبر خاصية "الاستوري" بتطبيق "إنستجرام" معلقة عليها: "إيجابي كورونا".

فيما كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أيوه بقا يا زوزو ياللي في أمريكا وبتتفسحي وعايشه حياتك، أحب أقول لكل أحبائي إني positive corona الحمد لله، قليل البخت يلاقي العضم في الكرشة".

وتعاونت شذى في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس.

آخر أعمال الفنانة شذى

يذكر أن آخر أعمال المطربة شذى أغنية "مخ تخين"، والتي قامت بطرحها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية والإذاعات. وتعاونت شذى في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس.

وكانت شذى قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية مفاجئة نتيجة إصابتها بارتفاع ضغط الدم، حيث نشرت صورة لها من المستشفى، وبعد خروجها منه.

شذى الفنانة شذى المطربة شذى قيروس كورونا فيروس فيروس كورونا

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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