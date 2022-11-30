شذى تعلن إصابتها بـ«كورونا» خلال تواجدها فى أمريكا

أعلنت المطربة شذى عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت المطربة شذى، صورة لاختبار الفيروس عبر خاصية "الاستوري" بتطبيق "إنستجرام" معلقة عليها: "إيجابي كورونا".

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فيما كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أيوه بقا يا زوزو ياللي في أمريكا وبتتفسحي وعايشة حياتك، أحب أقول لكل أحبائي إني positive corona الحمد لله، قليل البخت يلاقي العضم في الكرشة".

آخر أعمالها

يذكر أن آخر أعمال المطربة شذى أغنية "مخ تخين"، والتي قامت بطرحها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية والإذاعات.

وتعاونت شذى في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس.