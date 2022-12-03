خبير: وزارة السياحة سمحت للسياح باستخدام الكاميرات فى التصوير مجانًا

قال الخبير السياحي وليد البطوطي، إن مرسى علم تستقبل أعدادًا كبيرة من السياح، خاصة أن مصر تُقدم منتجات ومكانًا جديدًا يجذب السياح أكثر من مرة، معقبًا: «السائح بيجي يقضي إجازته هنا بيرجع وبيجيب معاه بعدها اتنين تلاتة من صحابه، كما أن غالبية السائحين أصدقاء».

وأوضح البطوطي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، أن السائح الذي يأتي مصر يحرص على القدوم مرة أخرى بأصدقائه أو أقاربه، وهذا ما يطلق عليه الدعاية الأقوى المباشرة، يأتي ذلك نتيجة قضاء السائح وقتًا ممتعًا من دون أي مشكلات، مؤكدًا على أهمية ذلك، لأن السائح هو من يدعو أصدقاءه وجيرانه وأقاربه لزيارة مصر بهدف قضاء أوقات الإجازات الخاصة بهم.

استخدام الكاميرات في التصوير مجانًا

وأضاف أن وزارة السياحة والآثار سمحت للسياح باستخدام الكاميرات في التصوير مجانًا، وليس الهواتف المحمولة فقط، كما كان يحدث قديمًا عن طريق استخدام تصريح.

ولفت الخبير السياحي، إلى أن الوزارة أدركت أهمية تلك الصور عندما ينشرها السائح على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به في الترويج للسياحة بمصر.

ونوه الخبير السياحي، بأنه يجب على وزارة الاتصالات إتاحة شبكات الواي فاي بشكل مجاني في كل الأماكن السياحية والأثرية، بحيث تكون هناك فرصة للسياح بنشر صورهم بسرعة كبيرة أو عمل بث مباشر من المكان، وهذا ما يعود بالنفع على قطاع السياحة بمصر.