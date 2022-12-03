غدًا.. انطلاق أولى حلقات مسلسل «مشوار الونش» على الحياة

تبدأ قناة الحياة غدًا عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد «الونش»، بطولة الفنان محمد رجب، بشكل حصرى.

ويُعرض مسلسل «الونش» بالتزامن مع منصة «WATCH IT»، فيما تنطلق أولى حلقاته أيضًا فى نفس التوقيت على قناتيّ «أبوظبي» و«AD tv» الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد عرض مسلسل الونش

يعرض يوميًا من الأحد للخميس في تمام الساعة الـ9 مساء، ويعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الحادية عشر مساء ثم يعاد في تمام الساعة الواحدة صباحًا.

ويواصل الفنان محمد رجب وصناع مسلسل "الونش" تصوير المشاهد النهائية من العمل بشكل مكثف.

أحداث مسلسل الونش

المسلسل اجتماعي تدور أحداثه في 45 حلقة، ويسلط الضوء على العديد من العلاقات الزوجية وكيف تدار العلاقة داخل كل أسرة، حيث تدور الأحداث من خلال أبطال العمل الرئيسيين حسن وكاميليا، فهما زوجان غير متوافقين، حسن رجل الأعمال العصامي، الذى يعمل في مجال الأدوات الصحية، بدأ من بداية السلم دون مساعدة من أحد، حاصل على دبلوم صنايع، بينما زوجته كاميليا طبيبة التجميل الجميلة والشهيرة، التى تنتقد أفعاله وطريقة كلامه وملابسه، وتشعر بأنها كانت تستحق زوجًا أفضل منه.

تبين الأحداث أن "كاميليا" اضطرت للزواج من "حسن" لأنه أنقذها من حالة الفقر التى عاشتها، حيث إن والدها يعمل لديه، بينما كانت هى لا تزال طالبة بكلية الطب، ساعدها حسن فى مصاريف تعليمها، وكان هو وسيلتها للانتقال لمستوى مادي أفضل، ومرت بهما الحياة وصارت بينهما طفلة، بل وأصبحت العلاقة بينهما متأرجحة في أوقات يسود بينهما الرضا والحب والسكينة، وفى أوقات أخرى تدب بينهما المشاكل والشك.

ويجسّد محمد رجب، خلال أحداث المسلسل، دور رجل أعمال يتاجر في السيراميك والبورسلين، ويدخل في صراعات مع آخرين، يحاولون التخلص منه فيتعرض لمحاولة اغتيال.

وتستعد الشركة المنتجة لطرح الأغنية الدعائية للمسلسل، حيث انتهى المطرب والملحن هيثم نبيل من تسجيل تتر مسلسل "الونش"، وتحمل الأغنية اسم "اختيار"، وهي من غناء عمر كمال، في أول تعاون بينه وبين هيثم ‏نبيل، والأغنية من كلمات كريم سامي، وتوزيع زووم، وألحان هيثم ‏نبيل.

أبطال مسلسل الونش

مسلسل "الونش" مكون من 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، محمود عبدالمغنى، ميرهان حسين، منة فضالي، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبوداود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبدالقادر، وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.