سيدة خطفتها لسرقة قرطها.. كشف لغز جثة طفلة متفحمة في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف غموض العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية، متفحمة وملقاة بالقرب من صندوق قمامة، بجوار مدرسة النقراشي الابتدائية بنجع حمادي.

البداية بتلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بالعثور على جثة محروقة ومجهولة الهوية، داخل قمامة بجوار مدرسة النقراشي الابتدائية بمدينة نجع حمادي.

استطاعت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى، برئاسة المقدم عبد المجيد مختار، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد إمبابي، رئيس المباحث من كشف هوية الجثة وملابسها الجريمة، وضبط المتهمة.

وكشفت التحريات، أن الجثة لطفلة متغيبة 3 أعوام، استدرجتها متهمة أثناء سيرها في الشارع إلى منزلها وسرقت قرطها الذهبي، ثم قامت بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة وقطعت يديها وقدميها، ثم أشعلت النيران في جسدها.

تم التحفظ على المتهمة، والتي اعترفت بارتكاب الواقعة على جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.