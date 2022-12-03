29 طلب مناقشة عامة أمام مجلس النواب غدًا

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عدة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، وذلك طبقا لما جاء في جدول أعمال المجلس.

وجاءت تلك طلبات المناقشة كالتالي:

1. العضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم قطاع السياحة والآثار والترويج لهما.

2. العضو علاء عابد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع بعض المصانع.

3. العضو علاء عابدوعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إجراءات حماية المواطنين من الأمراض والأوبئة.

4. العضو إحسان شوقي عبد السلام وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الأدوية المخصصة للمستشفيات والأخرى التي تباع للصيدليات الخاصة.

5. العضو ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بزراعة نبات الجوجوبا لما له من أهمية اقتصادية.

6. العضو ولاء عبدالفتاح وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

7. العضو مجدي ملك وأكثر من عشرين عضوا،عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة.

8. العضو لطفي شحاتة وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن شغل الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة.

9. العضو خالد بدوي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على انتاج وتوزيع الدواء في مصر.

10. العضو منى عمر وعشرين عضوا،عن سياسة الحكومة بشأن الحد من مشكلة البطالة.

11. العضو نشوى رائف وعشرين عضوا،عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأسمدة بأسعار مدعمة لصغار الفلاحين.

12. العضو نشوى رائف وعشرين عضوا،عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.

13. العضو نشوى رائف وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

14. العضو نشوى رائف وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن استصلاح الأراضي لتوسيع الرقعة الزراعية.

15. العضو طارق السيد وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير القطن بسعر مناسب للفلاح.

16. العضو علاء عصام وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بقصور الثقافة.

17. العضو محمد الحمادي الحصي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المساحات الخضراء بالمدن الجديدة للحفاظ على البيئة.

18. العضو مرثا محروس وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الاقتصاد غير الرسمي.

19. العضو مرثا محروس وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء مشروعات صديقة للبيئة.

20. العضو أحمد يحيى الجحش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق النمو المنشود.

21. العضو أحمد يحيى الجحش وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بمستشفيات التأمين الصحي.

22. العضو أحمد يحيى الجحش وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز.

23. العضو أحمد يحيى الجحش وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن زيادة أعداد خريجي مدارس ومعاهد التمريض لسد العجز في أطقم التمريض.

24. العضو سامية توفيق وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد.

25. العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم وتطوير الصناعة المصرية للنهوض بالمنتج المحلي.

26. العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل.

27. العضو مرفت آلكسان مطر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.

28. العضو نسرين صلاح عمر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تفشي عدوى فيروس الجهاز التنفسي الخلوي.

29. العضو زكي عباس وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار.