ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر
يحرص المسلمون بشكل دائم على الاطلاع على كافة مواقيت الصلاة لأدائها بمواعديها، والالتزام بالقيام بها، ومعرفة المواعيد الصحيحة للصلوات الخمس، ويزداد التساؤل كل يوم عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 في محافظات مصر عبر المحرك العالمي للبحث “جوجل”.
ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 في محافظات مصر
لذا تعرض "الدستور" لكافة القراء مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 من ديسمبر 2022 في عدد من محافظات جمهورية مصر.
مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 من ديسمبر 2022 في القاهرة
صلاة الفجر 5:01 صباحًا
أذان الظهر 11:44 صباحًا
أذان العصر 2:36 مساءً
أذان المغرب 4:55 مساءً
أذان العشاء 6:17 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 من ديسمبر 2022 في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:08 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:49 صباحًا
موعد أذان العصر 2:39 مساءً
موعد أذان المغرب 4:58 مساءً
موعد أذان العشاء 6:21 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 من ديسمبر 2022 في الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:58 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:40 صباحًا
موعد أذان العصر 2:30 مساءً
موعد أذان المغرب 4:49 مساءً
موعد أذن العشاء 6:12 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 من ديسمبر 2022 في أسوان
وقت صلاة الفجر 5:24 صباحًا
موعد أذان الظهر 12:13 مساءً
موعد أذان العصر 3:16 مساءً
موعد أذان المغرب 5:36 مساءً
موعد أذان العشاء 6:54 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 من ديسمبر 2022 في أسيوط
وقت صلاة الفجر 5:00 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:46 صباحًا
موعد أذان العصر 2:42 مساءً
موعد أذان المغرب 5:02 مساءً
موعد أذان العشاء 6:22 مساءً
مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 من ديسمبر 2022 في شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:47 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:32 صباحًا
موعد أذان العصر 2:28 مساءً
موعد أذان المغرب 4:47 مساءً
موعد أذان العشاء 6:07 مساءً