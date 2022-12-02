الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مونديال قطر 2022.. كوريا الجنوبية تضرب البرتغال بهدفين ويتأهلان معًا لدور الـ16

البرتغال وكوريا الجنوبية
البرتغال وكوريا الجنوبية

تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليًا في قطر، وذلك عقب فوزه على المنتخب البرتغالي 2/ 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد المدينة التعليمية، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة بالمونديال.

كما ودع منتخب أوروجواي البطولة رغم فوزه على منتخب غانا 2/ صفر في المباراة التي أقيمت في ذات التوقيت.

كان منتخب البرتغال قد تقدم في الدقيقة الخامسة عن طريق ريكاردو هورتا من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

واستطاع كيم يونج جون أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع من عمر المباراة، سجل هوانج هي تشان هدف الفوز لصالح كوريا الجنوبية.

وارتقى الفريق الكوري إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف البرتغال المتصدرة برصيد 6 نقاط.
 

منتخب كوريا الجنوبية منتخب البرتغال مونديال قطر 2022

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