عودة تشغيل وضخ مياه الشرب لقرية المنصورية فى أسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة تدخل الفرق الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح الأعطال التى تعرضت لها محطة مياه الشرب بقرية المنصورية بمركز دراو، وأيضا رافع مياه الشرب بحى الصداقة الجديدة، وذلك فور ورود الشكاوى من المواطنين من انقطاع المياه فى هذه المناطق.

ومن جانبه أوضح العميد يحيى أبوزيد رئيس مجلس إدارة الشركة بأنه فور ورود البلاغات وتنفيذا لتعليمات محافظ أسوان تم التدخل الفنى بأطقم الشركة وبالتالي تم إعادة تشغيل محطة قرية المنصورية بمركز دراو فى توقيت قياسى.

وتابع أنه تم كذلك إعادة تشغيل رافع حى الصداقة الجديدة بمدينة أسوان وضخ المياه للعمارات السكنية تدريجيا بعد إجراء أعمال الصيانة بالرافع والذى تعرض لانقطاع مصدر التيار الكهربائى المغذي للرافع المساعد لأكثر من 3 مرات متتالية مما تسبب فى توقف الرافع.