«الشعب الجمهورى» يستعد لإطلاق مسابقة شبابية على مستوى الجمهورية

ناقش حزب «الشعب الجمهوري» الاستعداد لإطلاق مسابقة شبابية على مستوى محافظات الجمهورية، على أن تنظمها وترعاها أمانة الشباب المركزية بالحزب.

جاء ذلك خلال اجتماع كل من اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، وأحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم، والعضوية بالحزب بأمانة الشباب المركزية وأمناء الشباب بعدد كبير من محافظات الجمهورية.

وحضر الاجتماع المهندس محمد شوقي، القائم بأعمال أمين الشباب، وأعضاء أمانة الشباب المركزية وأمناء الشباب بمحافظات: "المنوفية، دمياط، بني سويف، سوهاج، قنا، السويس، كفرالشيخ، البحر الأحمر، الشرقية، الجيزة، الفيوم، الإسماعيلية، الإسكندرية، بورسعيد، القليوبية، الغربية، أسيوط، الأقصر، أسوان" .

كما استعرض الاجتماع استكمال تشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب بالمحافظات، ومناقشة خطة فعاليات الحزب خلال شهر ديسمبر المقبل، وخطة عمل اللجان النوعية داخل أمانة الشباب المركزية.