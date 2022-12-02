محافظ الدقهلية: زيارة الرئيس السيسى مدينة المنصورة يوم للتاريخ

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن زيارة الرئيس مدينة المنصورة الجديدة وقرية الحصص بمركز شربين هو يوم للتاريخ بالنسبة لمحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة وسام على صدورنا.

واستكمل محافظ الدقهلية أن مبادرة «حياة كريمة» هي المشروع الأضخم في تاريخ مصر المعاصر، حيث إنه تم تطوير 26 قرية من مركز شربين على مستوى البنية التحتية والعمرانية في كافة القطاعات، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم في كافة القطاعات.

واختتم المحافظ بأن «حياة كريمة» تحولت إلى فلسفة أو استرايجية لتقديم كافة أوجه الدعم لأهالينا في مختلف قرى مصر، مشيرًا إلى أنه انبثق من المبادرة العديد من المبادرات التي أصبحت تبحث عن المواطنين المستحقين في كل قرى الريف المصري؛ لتقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية وتوفير كافة احتياجاتهم بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.