الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بوابة مصر الرقمية للتموين 2022.. خطوات إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية

مصر الرقمية
مصر الرقمية

تتصدر بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 كافة مواقع التواصل الاجتماعي لرغبة الملايين من أصحاب البطاقات التموينية في ضم أبنائهم للحصول على حصصهم كاملة من دعم السلع الغذائية شهريا ونقاط الخبز التي تقرها وزارة التموين والتجارة الداخلية لكل مواطن المنضمين لمنظمة الدعم بشكل يومي عبر البطاقات التموينية.

بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

يمكن للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية والمستحقين للدعم إضافة أبنائهم إلى البطاقات التموينية من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية للحصول على حقهم التي تقره لهم الدولة وفقا لشروط استحقاق الدعم وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يقدم الموقع مجموعة هائلة من الخدمات التموينية لأصحاب البطاقات.

 

يذكر أن الدكتور على المصيلحي قرر فتح باب إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية من سن 6 - 14 سنة خاصة للأسر الأكثر احتياجا وتكون بشكل رسمي للصحول على حقوقهم من السلع التي تدعمها الدولة لهم بحيث تستطيع ان تكفي أسرة مكونة من أربع أفراد.

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خطوات إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية 

خطوات إلكترونية بسيطة لضم الأطفال للبطاقات التموينية لأذويهم عبر الموقع التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية وهي كالتالي:-

  • الدخول عبر الموقع الإلكتروني وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الخدمات التموينية من القائمة الرئيسية للموقع.
  • كتابة رقم البطاقة التموينية بدقة.
  • إدخال بيانات صاحب البطاقة التموينية بالتفصيل.
  • إدخال بيانات الأطفال المراد إضافتهم لمظومة دعم السلع الغذائية.
  • تحميل كافة الأوراق اللازمة للإضافة (صورة البطاقة التموينية، صورة بطاقة الرقم القومي، صافي الدخل الشهري، شهادات ميلاد الأطفال، ….).
  • تسجيل رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة التموينية.
  • الضغط على كلمة حفظ.

يحصل كل فرد من خلال البطاقات التموينية على حصص غذائية بقيمة 50 جنيه شهريا من أحد السلع التي تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية عند البقالين التموينين.

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رابط وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد 2022

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الخدمات التموينية الإلكترونية للمواطنين 

تقدم بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 للمواطنين عدة خدمات أبرزها ما يلي:-

  • استخراج بطاقة تموينية جديدة.
  • استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية.
  • إضافة الأبناء غير المقيدين.
  • ضم الزوجة إلى بطاقة زوجها.
  • إضافة مستحقي الخبز.
  • نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى أخرى.
  • الفصل الاجتماعي.
  • تفعيل البطاقة.
  • الاستعلام عن موعد الصرف.

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وائل لطفي

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