انقلاب سيارة مواد بترولية فى مصرف زراعى بالفيوم

أصيب مواطن، في حادث انقلاب سيارة تريلا، محملة بمواد بترولية، في مصرف زراعي بقرية معصرة صاوي، بمركز طامية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً بوقوع حادث انقلاب تريلا محملة بمواد بترولية، بمصرف زراعي، بقرية معصرة صاوي، بجوار مصنع الطوب.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطن يدعى محسن م س 62 سنة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.