الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحذير أوروبي من أزمة محتملة في إمدادات الفحم مع اقتراب الشتاء

الفحم
الفحم

حذرت شبكات الكهرباء الأوروبية، من أزمة محتملة في إمدادات الفحم في ألمانيا وبولندا مع اقتراب فصل الشتاء.

ووفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج"، قالت الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء Entsoe، إن بولندا ستواجه مخاطر أكبر قرب نهاية فصل الشتاء، وأنه يجب تقييم مخزونات الفحم هناك بعناية طوال فصل الشتاء وعدم الإفراط في استخدامها.

وأضافت شبكة الكهرباء الأوروبية، في نشرة بشأن توقعاتها لموسم الشتاء، أن ألمانيا أيضاً قامت بحرق المزيد من الفحم لتوليد الكهرباء مؤخراً، وذلك بسبب تراجع التوليد من طاقة الرياح مشيرة الى  أن برلين ستحتاج إلى الاعتماد على الفحم بشكل أكبر بعد شهر أبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لإغلاق محطاتها النووية كاملًا.

وذكرت بلومبرج: «سوف تشهد أنظمة الطاقة "الهشة" في أوروبا أول اختبار لها في فصل الشتاء المقبل مع بدء الطقس البارد»، مشيرة إلى أن القادة الأوروبيين، حثوا المستهلكين على الحفاظ على الطاقة في محاولة لاجتياز الموسم.  

بلومبرج إمدادات الفحم المانيا بولندا فصل الشتاء شبكات الكهرباء الأوروبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

مجلس الوزراء ينفى استخدام أموال الأوقاف لتنفيذ المشروعات القومية

ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية وذخائر بسوهاج

ضبط متهم بحوزته قرابة 18 ألف قرص مخدر فى سوهاج

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-12-2022

«من غير هدوم».. ضبط مضطرب نفسيًا روع الطلبة فى مدرسة بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويري

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»

وزير المياه الفلسطينى: إسرائيل التحدى الأكبر للأمن المائى العربى

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس