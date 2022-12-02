تحذير أوروبي من أزمة محتملة في إمدادات الفحم مع اقتراب الشتاء

حذرت شبكات الكهرباء الأوروبية، من أزمة محتملة في إمدادات الفحم في ألمانيا وبولندا مع اقتراب فصل الشتاء.

ووفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج"، قالت الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء Entsoe، إن بولندا ستواجه مخاطر أكبر قرب نهاية فصل الشتاء، وأنه يجب تقييم مخزونات الفحم هناك بعناية طوال فصل الشتاء وعدم الإفراط في استخدامها.

وأضافت شبكة الكهرباء الأوروبية، في نشرة بشأن توقعاتها لموسم الشتاء، أن ألمانيا أيضاً قامت بحرق المزيد من الفحم لتوليد الكهرباء مؤخراً، وذلك بسبب تراجع التوليد من طاقة الرياح مشيرة الى أن برلين ستحتاج إلى الاعتماد على الفحم بشكل أكبر بعد شهر أبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لإغلاق محطاتها النووية كاملًا.

وذكرت بلومبرج: «سوف تشهد أنظمة الطاقة "الهشة" في أوروبا أول اختبار لها في فصل الشتاء المقبل مع بدء الطقس البارد»، مشيرة إلى أن القادة الأوروبيين، حثوا المستهلكين على الحفاظ على الطاقة في محاولة لاجتياز الموسم.