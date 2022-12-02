الأنبا سيداروس يواصل زيارته للقدس ويزور نهر الأردن

يواصل الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمرج، زيارته إلى مدينة القدس، إذ زار كنيسة أبانا الذي في السموات بجبل الزيتون.

الأنبا سيداروس خلال زيارته

كما ترأس صلاة القداس الإلهي مع عدد من الآباء الكهنة بدير العذراء مريم للراهبات بالقدس.

الأنبا سيداروس بدير الراهبات بالقدس

كما زار الأنبا سيداروس، الأسقف العام، حجر التّطيّب الذي وُضع عليه جسد السيد المسيح بعد الصلب، والذي يقع في مدخل كنيسة القيامة بالقدس.

الأنبا سيداروس وزيارة حجر تطيب السيد المسيح

كما زار نيافة الأنبا سيداروس، الأسقف العام قبر لعازر في بيت عنيا، ونهر الأردن.

الأنبا سيداروس خلال زيارته

وكان قد توجه الأنبا سيداروس، الأسقف العام لكنائس عزبة النخل والمرج، صباح الجمعة الماضية، إلى القدس في زيارة للأراضي المقدسة، وذلك في إطار زيارة أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية، إلى مدينة القدس.

- أساقفة زاروا القدس

وكان قد زار الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة مدينة القدس، في أكتوبر الماضي، وألقي خلال زيارته الأولى للقدس العديد من العظات في عدد من الكنائس بالقدس، كما يترأس القداسات الإلهية بكنيسة القيامة بالقدس، ووفقًا للجدول الذي أعدته كنائس القدس يلقى اليوم عظة روحية عن السلوك المسيحي رغم التحديات بالكنيسة القبطية بيافا.

وكان الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق، بأسيوط، قد زار القدس عام 2019، برفقة رهبان الدير.

وقال دير العذراء في بيان له: "قام نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالمحرق، برفقة بعض من الآباء رهبان الدير بزيارة الأماكن المقدسة التي عاش فيها السيد المسيح والسيدة العذراء، وأيضًا ودعم لنيافة الأنبا أنطونيوس، مطران القدس، وللأباء الرهبان وخدام ممتلكات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالأراضي المقدسة في قضية دير السلطان، لافتاَ إلى أن الرحلة إلى دير السلطان والأراضي المقدسة، تأتي بعد موافقة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية".