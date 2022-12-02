«صرف الإسكندرية» ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لسقوط الأمطار

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيانٍ له اليوم، إلى رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، وعليه توقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولًا بأول.

كما ناشد نافع المواطنين الاتصال على رقم 175 في حالة وجود أي شكوى.