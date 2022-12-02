الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صرف الإسكندرية» ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لسقوط الأمطار

رفع حالة الطوارئ
رفع حالة الطوارئ بالإسكندرية استعداد لسقوط أمطار

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيانٍ له اليوم، إلى رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، وعليه توقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولًا بأول.

كما ناشد نافع المواطنين الاتصال على رقم 175 في حالة وجود أي شكوى.

شركة الصرف الصحي الإسكندرية الاستعداد القصوى والطوارئ التقلبات الجوية سقوط الأمطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-12-2022

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

أسعار أعلاف الدواجن اليوم بالأسواق

استقرار أسعار البقوليات بالأسواق اليوم

وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفلبينية أمام الصادرات المصرية لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويري

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»

وزير المياه الفلسطينى: إسرائيل التحدى الأكبر للأمن المائى العربى

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس