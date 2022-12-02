ردود أفعال واسعة بعد رسالة شاروخان لـ يسرا في «البحر الأحمر السينمائي»

تداول عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا للفنان العالمي شاروخان، وهو يتحدث عن الفنانة يسرا، بحفاوة وفخر شديدين، وذلك خلال كلمته على مسرح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وأعرب النجم الهندي شاروخان، عن سعادته وامتنانه لتكريمه في الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مع النجمة يسرا، قائلًا: "يسرا هي أيقونة حقيقية وأسطورة مصرية".

وأضاف: "السينما تعطي السعادة للناس والسينما هي الحياة التي تعطي حياتنا الجمال وفرصة من خلال لغة نتحدث بها وقصص نتبادلها، نتشارك في التجارب الإنسانية ونحب الأفلام لأنها تثير مشاعرنا، ونشكر الله أن هناك ترجمة ليفهمها الكثيرون".

وكرّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية النجمة يسرا بمنحها جائزة اليسر، ومن جانبها قالت يسرا في كلمتها بعد تكريمها: " مش عارفة أشكركم إزاي على كل الحب ده وعلى اللحظة الجميلة دي من حياتي وإني أبقى وسط الفنانين ومحبي السينما".

ماذا قالت يسرا عن تكريمها؟

ووجهت يسرا الشكر للمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها كانت تزور المملكة قبل أن تكون ممثلة، مشيرة إلى أن الفن والسينما هما ذاكرة الإنسانية وأنها فخورة بأنها جزء من تاريخ السينما المصرية والعربية.

وتشهد الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العدد من أحدث إنتاجات السينما، حيث يشهد العرض العالمي الأول لفيلم "الخلاط+" للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة "الخلاط"، وفيلم "ع مفرق طريق"، للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمي الأول لفيلمها الكوميدي والرومانسي.

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