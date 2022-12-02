الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأوقاف» تفتتح 46 مسجدًا فى المحافظات اليوم

مسجدا
مسجدا

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم 46 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًاـ وذلك بعد فرشها بالكامل، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه 430 مسجدًا، منها 351 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 79 مسجدًا صيانة، وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها في كل محافظة.

- المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم

مديرية أوقاف القليوبية

1. سيدى ناصر – كوم أشفين - قليوب

2. الرفاعى – برقطا – كفر شكر

مديرية أوقاف أسيوط

3. الفتح – بنى مجد - منفلوط

4. الكداريك – البدارى

5. الإخلاص – القصير – القوصية

6. الطيبة – أم القصور - منفلوط

مديرية أوقاف الفيوم

7. عبد الله زيدان - سنورس

8. محمد مشرف - إطسا

9. الفتح – عزبة سليم رشدى – العدوة – مركز الفيوم

10. أحمد عيد – الغرق - إطسا

مديرية أوقاف الإسكندرية

11. الأنصار خلف مدارس مرايف مدخل كينج مريوط – العامرية ثان

مديرية أوقاف المنوفية

12. البحرى – إبشادى – الشهداء

مديرية أوقاف الدقهلية

13. الكبير – كفر الدوار – الشناوى - شربين

مديرية أوقاف كفر الشيخ
١٤. أم بدرية – قرية أم بدرية - بيلا

مديرية أوقاف بنى سويف

15. الطاهرة – قرية صفط الشرقية - الواسطى

16. العشيرة المحمدية – أبو صير الواسطى

مديرية أوقاف الشرقية

17. إبراهيم العوضى – الهداهدة – ميت العز - فاقوس

18. السلام – كفر محمد جاويش - الزقازيق

19. الشرقاوى – العلاقمة – ههيا

20. الرحمن – كفر بغدادى - بلبيس

مديرية أوقاف المنيا

21. الحسينى – أولاد نظيم – بنى حرام – دير مواس

22. التوحيد – بنى موسى – أبو قرقاص

23. الرضوان – عزبة عبد الله أبو شنيف – الروبى – منقطين - سمالوط

24. مبارك – دمشاو هاشم

25. محمد بن عبد الله – منشأة الدهب البحرية باشكاتب

مديرية أوقاف البحيرة

26. سليمان حلمى – حفص - دمنهور

27. مقبول حسن قمحة - الدلنجات

28. نجع العجينى – البستان - الدلنجات

29. ظفيل البحرى - الدلنجات

30. عبد الغنى راضى – التوفيقية – ايتاى البارود

31. سرحان بالجزيرة – أبو حمص

32. يوسف شعلة – كفر الدوار

33. أبو بكر الصديق - قرية 6 – ادكو

34. صلاح العبد- قرية صلاح العبد – وادى النطرون

35. صبرى عامر – عزبة عبد الغنى راضى – التوفيقية – ايتاى البارود

36. الحمدية الشرقى – البرنوجى - دمنهور

37. بلال بن رباح – جناكليس – أبو المطامير

38. العش - قرية العش - رشيد

39. الصاوى – كوم البركة – كفر الدوار

40. يوسف العسكرى – مركز ايتاى البارود

41. عزبة يونان طلمبات برسيق – أبو حمص

42. الشريف - حفص - دمنهور

43. عزبة ماضى – النخلة البحرية - أبو حمص

44. أبو حبور – البوطة - حوش عيسى

45. البراوى – الحماد - مركز رشيد

46. حسن خير الله – عزبة العرب - مركز المحمودية.

 

46 مسجد احلال افتتاح الأوقاف تفتتح المساجد المقرر افتتاحها الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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