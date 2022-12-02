اليوم.. الأهلى يواجه طلائع الجيش وهدفه الانفراد بقمة الدورى

يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الأهلى فى تمام السابعة من مساء اليوم، نظيره طلائع الجيش على استاد الأهلى في السلام، فى ختام مباريات الجولة الخامسة بمسابقة الدورى المصري.

يدخل الأهلى مباراة اليوم رافعًا شعار تحقيق الفوز حتى يتسنى له الانفراد بصدارة الدورى المصرى، وخاصة بعد سقوط الاتحاد السكندرى أمام غزل المحلة بثلاثية فى افتتاح مباريات الجولة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط من 3 مباريات خلف غزل المحلة وفيوتشر الأول والثاني برصيد عشر نقاط، وفى حال فوزه ينفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر فى جدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من 3 مباريات.

- كولر يحذر من التهاون

من جانبه حذر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى من التهاون في المباراة، وضرورة استغلال الفرص التى تلوح أمام المرمى لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق العسكرى، ويفتح الباب أمام تسجيل أهداف أخرى خلال المباراة.

وشدد "كولر" على أنه لن يسمح بالأداء السلبي للفريق أمام الطلائع، مثلما حدث قبل عدة أيام أمام المقاولون العرب، وكاد أن يكلف الفريق توديع بطولة كأس مصر من الدور ربع النهائى.

واستقر المدير الفني للأهلي على إجراء تعديلات على تشكيل الفريق، بعودة بعض العناصر الأساسية مثل أكرم توفيق وأحمد عبدالقادر، والعودة للاعتماد على مهاجم واحد، بدلًا من مهاجمين كما حدث فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة في الكأس.